Balcone a 3 piazze, Biagio Izzo al belvedere di San Leucio il 28 luglio.

Biagio Izzo in scena al Belvedere di San Leucio (Caserta) con il nuovo spettacolo, “Balcone a 3 piazze“. Venerdì 28 luglio alle ore 21 presenta l’esilarante commedia scritta da Mirko Setaro e Francesco Velonà, con la regia di Pino L’Abbate, all’ottava edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE”, diretto da Massimo Vecchione.

Sul palco insieme all’attore partenopeo ci saranno anche Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo.

I Biglietti per assistere allo spettacolo di Biagio Izzo, prodotto da Giacomo Monda, sono già in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2.

Questa commedia è ambientata a Napoli durante l’antivigilia di Natale, quando una insolita bufera interrompe i collegamenti col resto d’Italia. Alfredo (Biagio Izzo) ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di riallacciare i rapporti. Mentre è solo in casa sente bussare al balcone: un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare, è Riccardo (Mario Porfito), l’amante della vicina di casa, scappato sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è rientrato prima del previsto.

La vicina però è Elis, giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di casa di Alfredo, che il giorno prima della vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà anche recuperare il rapporto con sua moglie, e fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto. La bufera inaspettata sconvolge i piani di tutti i personaggi, che si trovano quindi a vivere una vigilia di Natale piena di equivoci.

Lo spettacolo di Biagio Izzo va ad aggiungersi al cartellone di Un’Estate da BelvedeRE 2023 che ospiterà anche Peppe Iodice (15 giugno), Francesco Cicchella (23 giugno), Paky e SLF (26 giugno), Edoardo Bennato (29 giugno), Massimiliano Gallo (30 giugno), Jethro Tull (1 luglio), Steve Hackett (10 luglio), Il musical “Forza Venite Gente” (11 luglio), Rosa Chemical con Samurai Jay e CoCo (24 luglio), Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra (25 luglio), Ernia (31 luglio), Stefano Bollani (5 settembre), Nino D’Angelo (8 settembre). Altri spettacoli saranno annunciati nei prossimi giorni.

Per Info: www.unestatedabelvedere.it

