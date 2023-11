Birdland’s Tales, capitolo 7: Sincronia Fiabesca, giovedì 30 a Pomigliano

Si terrà domani, giovedì 30 novembre, alle ore 19.45, presso la Sala delle Capriate di Pomigliano D’Arco (complesso ex-Distilleria – via Roma 281), lo spettacolo di narrazione “Birdland’s Tales, capitolo 7: Sincronia Fiabesca”, realizzato grazie al contributo della Regione Campania e al patrocinio morale del Comune di Pomigliano D’Arco. Il nuovo capitolo del format “Birdland’s tale” celebrerà la figura di Italo Calvino e sarà dedicato alla fiaba nella sua accezione più alta, destinata a un pubblico adulto.

«L’obiettivo, come per tutti i capitoli del format, è sempre quello di raccontare un’opera restandone fedele ma trascendendola – spiega Massimo Piccolo – perché la narrazione di un libro, quando la lettura esce dalla sfera personale, deve diventare altro e sommare il mondo del narratore a quello dell’autore del libro».

Si partirà dal “Barone rampante” di Calvino fino ad arrivare alla principessa “Estelle”, passando per il “Notre Dame” di Hugo e, tra le altre, la storia della vera “Sirenetta” di Andersen, e come sempre i racconti e le suggestioni saranno intrecciati alla musica e alle canzoni così da formare un unico flusso narrativo. In scena con Piccolo ci saranno, come sempre, Adriana Cardinale, Claudia Di Rienzo, Francesco Marziani ed Enrico Valanzuolo. Guest della serata, per il focus su Calvino, Roberta D’Ovidio.

Sarà, inoltre, esposta la mostra dal titolo “Le avventure di Marcovaldo” fatta di alcuni estratti delle storie che Calvino ha pubblicato sul Corriere dei Piccoli.