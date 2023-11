Il Miele della Prevenzione un regalo di Natale che fa bene alla salute

Se sei alla ricerca di un’originale idea regalo per Natale che abbia anche uno scopo benefico, il Miele della Prevenzione farà certamente al caso tuo!

Con un’offerta di 10 euro sarà possibile prenotare entro il 24 dicembre un vasetto di miele di acacia e di millefiori prodotto da apicoltori locali, per sostenere le campagne di prevenzione dei tumori che l’associazione Oltre il Rosa la Forza della Vita APS porta avanti su tutto il territorio della Campania.

Per prenotare un vasetto di Miele della Prevenzione è possibile telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al numero +393792409735 oppure recarsi alla sede dell’Associazione in via San Giovanni 29/c a Telese Terme (BN) ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.