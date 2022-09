Ettore Bassi porta a Casamarciano la storia del Sindaco Pescatore Angelo Vassallo.

“Il Sindaco pescatore”, interpretato da Ettore Bassi sarà di scena lunedì 19 settembre 2022, alle ore 20,30, al Borgo Santa Maria in Casamarciano, nell’ambito della XII edizione del Festival Nazionale del Teatro “Città di Casamarciano”- Scenari di convivialità. Nel corso della serata l’attore riceverà il Premio alla carriera.

Lo spettacolo, prodotto da Michele Ido, con la regia di Enrico Maria Lamanna, su drammaturgia di Edoardo Erba, è tratto dal libro di Dario Vassallo ” Il Sindaco Pescatore” ed è la storia di un eroe “normale”, Angelo Vassallo, un uomo che ha sacrificato con la sua vita l’impegno di difendere e migliorare il suo territorio e le sue persone, con la sua opera di uomo onesto e lungimirante attraverso l’inizio della sua carriera politica e i successi straordinari ottenuti nel Cilento, fino al suo tragico epilogo: la sera del 5 settembre 2010 è stato barbaramente e vigliaccamente ucciso per mano di uno o più assassini ancora oggi ignoti. Vassallo era noto come il Sindaco Pescatore per il suo passato da pescatore, per l’amore del mare e della sua terra che lo aveva sempre ispirato.

«La Campania è tra le regioni dove lo spettacolo è stato meno rappresentato dal 2015 ad oggi – ha dichiarato il produttore dello spettacolo, Michele Ido -. Al momento sono state pochissime le città che hanno scelto di aprire i loro teatri a questa storia italiana».

Il festival Nazionale del Teatro Città di Casamarciano è a cura del Comune di Casamarciano e gode del patrocinio morale della Regione Campania in collaborazione con Scabec, Società campana dei beni culturali. Il Festival nasce da una vera e propria predilezione di questa comunità per il teatro e dalla volontà del Sindaco Clemente Primiano e dei giovani amministratori di recuperare una parte antica e determinante della storia culturale di Casamarciano.

INGRESSO GRATUITO