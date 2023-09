Festa de Bacco, Massimo Bagnato a Pianura domenica 1

Il progetto PIANURA OPERA HOUSE, organizzato da Teatro Stabile delle Arti Medioevali- Società Cooperativa nell’ambito di Affabulazione promosso dal Comune di Napoli ibrida e aggrega eccellenze culturali e progetti comunitari e lo fa più che mai in occasione del suo ultimo appuntamento per il 2023 previsto all’Arena del Parco Attianese alle 20,15 domenica 1° ottobre, dove il popolare comico di Zelig Massimo Bagnato e la bandita sbandata dell’Associazione Lemuseperloro uniscono le forze per raccontare un’opera barocca che ha la sua ambientazione proprio a Pianura Soccavo.

Maestro della comicità nonsense, Massimo Bagnato è conosciuto per la trascinante gag tormentone del braccio che lo ha visto esibirsi accanto a figure come Lillo e Greg, Nicola Savino, Paolo Ruffini, Claudio Bisio, Vanessa Incontrada, Paola Cortellesi e lo ha reso un riferimento per molti comici di ultima generazione. Dall’aprile di quest’anno Bagnato è anche entrato nel cast di Bar Stella condotto da Stefano De Martino.

Comico colto e intelligente, Bagnato conosce benissimo l’opera lirica e costruisce trascinanti gag su questa sua passione. Il popolare comico accompagna la bandita sbandata, gruppo in cui, sotto la guida del musicista e didatta Sergio Sansone operano in piena dignità musicisti disabili che restituiscono una loro versione dell’antica opera napoletana.

Collaborano al progetto PIANURA OPERA HOUSE Arci Movie Napoli e Napolinmente con apporti di studio del professor Roberto D’ Avascio e interventi di mediazione sociale di Virginia Capuano.

L’ingresso è gratuito su prenotazione all’indirizzo email prenotazioni.ndspettacoli@gmail.com

