La Traviata di Verdi al Politeama domenica 21

Domenica 21 aprile ore 18, al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), appuntamento con “La Traviata” del Sicilia Classica Festival.

L’Opera di Verdi sarà in scena con la regia di Lorenzo Lenzi e un cast di calibro internazionale come il soprano Desirée Rancatore nel ruolo di Violetta, il tenore Francesco Castoro nel ruolo di Alfredo Germont, il baritono Giovanni Palminteri in quello di Giorgio Germont, tutti noti per spiccate capacità vocali e sceniche.

Di altissimo livello anche gli altri cantanti in scena: Gabriella Aleo, Francesco Ciprì, Francesco Cascione, Maria Mellace, Alex Franzò e Luciano Montanaro.

Francesco Di Mauro dirigerà l’Orchestra Filarmonica Pugliese e il Coro lirico di Lecce.

Le scene sono del Sicilia Classica Festival, i costumi di Fabrizio Buttiglieri, le coreografie di Stefania Cotroneo.

Biglietti al botteghino del teatro Augusteo, presso le rivendite autorizzate, alla biglietteria del Politeama da un’ora prima dello spettacolo (salvo disponibilità) e online:

https://www.bigliettoveloce.it/spettacolo?id=6383