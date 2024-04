Il Forum dei GAL Italiani a Giffoni Valle Piana (Sa): una vetrina di innovazione per le Aree Rurali

Il ruolo dei Gruppi di Azione Locale (GAL), finanziati dal programma europeo LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale), è cruciale per stimolare il progresso economico e sociale nelle aree rurali. Questi gruppi sono al centro di iniziative che puntano a valorizzare le risorse locali e combattere il declino demografico.

Quest’anno, il “Forum Leader“, che riunisce annualmente i GAL italiani, si distingue per la sua portata e ambizione. Previsto dal 16 al 19 ottobre a Giffoni Valle Piana, l’evento è curato dal GAL Colline Salernitane, con la guida di Eligio Troisi. Un numero record di 108 GAL ha già confermato la partecipazione, segnando un traguardo significativo rispetto alle precedenti edizioni.

Il forum sarà un crogiuolo di discussioni su temi chiave per il futuro delle zone rurali e montane, includendo l’adozione dell’intelligenza artificiale, le sfide dello sviluppo locale, le strategie di integrazione territoriale e il potenziamento giovanile.

Importanti partnership istituzionali sono state già stabilite con entità come il Giffoni Film Festival, Giffoni Innovation Hub e diverse università italiane. Queste collaborazioni sottolineano l’importanza del forum come catalizzatore di scambi e innovazione.

Eligio Troisi, esprimendo apprezzamento per il sostegno del Comitato di Pilotaggio Nazionale, ha enfatizzato l’importanza dell’evento: “Le alte aspettative per questa edizione sono giustificate dai risultati già ottenuti e dall’ampia partecipazione. La presenza di autorevoli esponenti accademici e la vasta rete di collaborazioni confermano che il forum sarà un appuntamento decisivo per il futuro delle aree rurali.”

Il Forum Leader 2024 si profila non solo come un’opportunità per i GAL di confrontarsi e scambiare buone pratiche, ma anche come un evento chiave per promuovere lo sviluppo sostenibile e le innovazioni necessarie per rinvigorire le comunità rurali italiane.

Per maggiori informazioni: www.forumleader.it