Napoli, arriva il Frosinone per cambiare marcia al Maradona

Il Napoli è tornato? Se a ridosso della Pasqua la netta sconfitta casalinga aveva sollevato più di un dubbio, è inequivocabile che il successo di Monza, conquistato grazie a una ripresa di altissimo profilo tecnico, abbia riportato il giusto buonumore nella pattuglia azzurra.

I tre punti ottenuti dalla trasferta in Brianza hanno riacceso l’entusiasmo, ma soprattutto migliorato una classifica che fa davvero male da guardare dopo il calcio spettacolo della stagione 2023/2024, conclusasi con lo scudetto meritatissimo grazie a un livello tecnico raramente riscontrato.

Per una squadra come il Napoli, tornare a vincere dopo tre giornate di fila a secco, o quasi (due pareggi e una sconfitta), era il minimo che si potesse fare, ma in una stagione amara come questa, anche il più piccolo progresso va indirizzato per potenziare un’autostima che troppo spesso è venuta meno, in particolare al “Maradona”, dove le cinque sconfitte collezionate quest’anno sono davvero troppe!

Ora ci troviamo di fronte a un’altra partita casalinga e per quanto riguarda le scommesse calcio, il Napoli si presenta come un grande contendente. Contro il Frosinone, atteso domenica nel lunch match del 14 aprile, la quota per il segno 1 è infatti appena di 1.34, mentre quella per il successo ciociaro è di 8.10. L’opzione del pareggio, invece, è valutata al momento a 5.25

Il 4-2 confezionato in casa Monza, dopo gli spettri della prima frazione, ha sicuramente dato le motivazioni necessarie alla squadra di Calzona, ma è bene che Osimhen e soci facciano attenzione ai gialloblù di Eusebio Di Francesco, reduci dal pari casalingo con il lanciatissimo Bologna, ma anche incredibilmente all’asciutto di vittorie in trasferta, unica squadra dell’attuale Serie A ad essere in questa situazione. Viste le difficoltà casalinghe napoletane…