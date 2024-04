Lello Arena e Nino Frassica in scena al Teatro Cilea con “I tre Terones & Friends” da giovedì 11 a sabato 13

Se siete alla ricerca di una serata all’insegna delle risate, e della suspense, allora non potete perdervi lo spettacolo “I Tre Terones & Friends” con Nino Frassica e Lello Arena. I due giganti della comicità italiana si uniranno sul palco del Teatro Cilea di Napoli per regalare al pubblico una performance esplosiva. Ma c’è di più: il mistero del terzo Terones renderà lo spettacolo ancora più intrigante. Siete pronti a scoprire di cosa si tratta?

Due maestri della comicità italiana degli ultimi quarant’anni si uniscono per regalare al pubblico una serata indimenticabile. Nino Frassica e Lello Arena si “sfidano” tra gag irresistibili, risate, scherzi in un connubio comico come un fuoco d’artificio che esplode con una brillantezza unica. Sul palco, i due attori, si scambiano battute fulminanti, creando un’atmosfera di allegria contagiosa che coinvolgerà gli spettatori. La loro abilità nel creare situazioni comiche è fuori dal comune, e il loro talento nel far ridere, è semplicemente straordinario. Questo spettacolo è un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la comicità italiana di alta qualità.

L’inedito duo è accompagnato da due giovani e talentuose cantanti e una band d’eccellenza: Giulia Cavallo (JC), Flora Donzelli, Massimiliano Jovine, Giuseppe Spinelli, Fabrizio Maria Mandara, Antonio Esposito, Enrico Sforza.

Biglietti

Platea euro 35 + d.p.

Galleria euro 30 + d.p.

