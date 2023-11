Nelle parole, teatro-danza domenica 19 a Palazzo Fazio a Capua

“NELLE PAROLE”

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2023 – ORE 19.00

SALA TEATRO di PALAZZO FAZIO

via Seminario 10 – Capua

Associazione “AKERUSIA DANZA” di Napoli

NELLE PAROLE

di Enrico GRIECO

REGIA

Rosario LIGUORO

COREOGRAFIE

Elena D’AGUANNO

MUSICHE ORIGINALI

Valerio VIRZO

INTERPRETI

Mariagrazia CAVALLARO (attrice) – Marcella MARTUSCIELLO (danzatrice)

NOTE

Questo lavoro, ispirato ai testi di Enrico Grieco, fotografo napoletano attualmente residente a Catania tende a ricreare in uno spazio intimo il pensiero dell’artista, attraverso parole, immagini, movimento e musica dal vivo, con le ambientazioni sonore di Valerio Virzo. Nel rapporto multidisciplinare si sperimenteranno tutte le combinazioni possibili tra suono, voce e movimento, creando abbinamenti originali non fini a sé stessi ma sempre al servizio del testo e dei suoi significati reconditi. La performance si inserisce in un più ampio progetto di ricerca di Akerusia Danza basato sul dialogo fra le arti visive e la danza quali arti non verbali accomunate dall’uso di un linguaggio corporeo atto a veicolare un repertorio condiviso di azioni e stati psico-fisici.