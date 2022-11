Pasolini, concerto disegnato, Tre Allegri Ragazzi Morti al Teatro Bolivar venerdì 2.

Venerdì 2 dicembre, a partire dalle ore 21,30, sul palco del teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30) sotto la direzione artistica di Nu’Tracks, arrivano i “Tre allegri ragazzi morti” con “Pasolini, concerto disegnato”, un evento realizzato con la media partnership di Comicon. La band racconterà la vita di Pier Paolo Pasolini con uno spettacolo sui generis che mescolerà disegno e musica, unendo le due anime fondamentali che hanno dato vita al gruppo mascherato più transgenerazionale e amato d’Italia, che da oltre venticinque anni continua ad animare la musica indipendente.

«Siamo grati a Pasolini ed è come se fosse sempre sul palco con noi. È come se fosse il quarto allegro ragazzo morto – racconta Davide Toffolo, celebre fumettista e voce della band-. Questo progetto è nato quindici anni fa e ovviamente nel tempo ha beneficiato di diversi progressi tecnologici. Quello che ci lega maggiormente a questo autore sono un visone critica della realtà e la voglia di combattere attraverso la forza della poesia – continua Toffolo -. Era ‘una contestazione vivente’ e il suo esporsi pubblicamente gli ha creato diversi problemi e forme di ostracismo. Inoltre, Pasolini metteva in guardia sulla dimensione social e le sue conseguenze ed è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di indossare sul palco una maschera, di non avere un volto preciso».

Davide Toffolo, accompagnato da un emozionante ambiente sonoro live e dalle parole pronunciate dalla voce di Pasolini, disegnerà dal vivo con pennelli e colori proiettati su schermo. All’interno del teatro verrà anche allestita una mostra con le tavole di Toffolo fornite dal Comicon che sarà visitabile per l’intero weekend. La musica nasce dai temi delle canzoni dei TARM (tre allegri ragazzi morti) e verrà spinta in loop psichedelici mentre le registrazioni audio della vera voce dello scrittore e alcune immagini tratte dalle sue migliori opere irromperanno nel tappeto sonoro. Un modo unico di incontrare Pasolini nel centenario della sua nascita.

Sul palco insieme a Davide Toffolo:

Enrico Molteni basso

Luca Masseroni batteria

Andrea Maglia chitarra