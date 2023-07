Pink Power Jazz, sabato 15 al Teatro Il Principe di Giugliano

Sabato 15 luglio, alle ore 21.00, al Teatro Il Principe (Contrada, Via Torre Scafati, 63, Giugliano – Napoli), andrà in scena il concerto teatralizzato “Pink Power Jazz”. Lo spettacolo, per la regia di Michele Principe, fondatore del teatro, presenta “Galli Amazio Duet” con musiche che andranno ad unire teatro e musica e che vedranno protagonisti i due musicisti con le allieve del laboratorio promosso dal teatro.

Maresa Galli, voce, ed Enzo Amazio, chitarra, sono un collaudato duo jazzistico, che di recente ha pubblicato l’album “Sketchets of Jazz. Jazz standards for voice and guitar”, Unicorn Records.

I due artisti intercalano molti celebri standard ai momenti di recitazione. Alle appassionate celebri sonorità jazz, si alterneranno i testi di Achille Campanile, Franca Rame, Franca Valeri, Sarah Kane, interpretati da Michela Crisci, Maria Di Falco, Patrizia Di Virgilio, Sveva Dragan, Giada Ganieri, Mariolina Lucchese, Giada Piscitelli, Ilaria Viola.