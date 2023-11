Torna il Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare, tutti gli appuntamenti in programma

“Un viaggio di esplorazione da compiere insieme ad artisti ed operatori culturali in cui i bambini ed i ragazzi, le loro emozioni ed i loro pensieri ma anche il loro vissuto quotidiano riescano a trovare uno spazio, sicuro, di espressione e di condivisione fra coetanei e con gli adulti che li accompagnano”. È pronta a partire la nona stagione artistica al Teatro dei Piccoli di Napoli subito con un doppio appuntamento di musica dal vivo e teatro/circo sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 per proseguire fino ad aprile 2024 con un’intensa rassegna di circa 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole di ogni ordine e grado in giorni feriali, che si completa di progettualità trasversali che spaziano dai laboratori performativi per studenti e bambini ai percorsi di formazione per educatori culturali, genitori e docenti realizzati, questi ultimi, in collaborazione con Agita e riconosciuti dal MiM.

“Una crescita sana e completa è aspetto urgente ed importante per questo da oltre trent’anni ci dedichiamo in via esclusiva a costruire proposte culturali per bambini, ragazzi e adolescenti avendo cura di questo luogo, insieme a Mostra d’Oltremare di Napoli, perchè sia spazio sempre accogliente per le famiglie e presidio complementare al lavoro educativo svolto quotidianamente dalle scuole”. Queste le parole dei referenti delle tre strutture residenti, Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora che, d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare, assicureranno al pubblico circa 150 giornate di spettacolo, tra proposte di compagnie teatrali professioniste provenienti da tutta Italia e allestimenti realizzati dalle tre compagnie organizzatrici.

Lo stesso Remo Minopoli, Presidente della Mostra d’Oltremare, saluta così l’avvio della nuova stagione “coinvolgere i più piccoli in attività sempre diverse e far scoprire di volta in volta varie forme di arte e tanti racconti nuovi, rappresenta il modo migliore per permettere loro di socializzare condividendo momenti di gioco e apprendimento. Siamo molto soddisfatti dell’offerta che la Mostra d’Oltremare, grazie al lavoro del Teatro dei Piccoli, riesce a rivolgere ai bambini e ai ragazzi e siamo certi che anche la nuova programmazione riuscirà a coinvolgerli in massa e ad entusiasmarli”.

Il viaggio comincia sabato 11 novembre (ore 11) con un concerto speciale MUSICHE DEL MONDO, progettato appositamente per i piccoli amanti della musica (3+) e le loro famiglie dall’Ensemble di Progetto Sonora per introdurre i bambini al ricco panorama musicale globale, promuovendo la diversità culturale e incoraggiando la loro esplorazione musicale. “Un universo di suoni e colori provenienti da tutto il mondo accoglierà il pubblico che avrà l’opportunità di sperimentare diversi strumenti musicali provenienti dalla tradizione di differenti culture. Uno spettacolo musicale coinvolgente e interattivo fatto di suoni, ritmi e melodie provenienti da ogni angolo del pianeta”. La proposta dei concerti per l’infanzia prevede sempre performance musicali tematiche che alternano alle proposte musicali di ascolto, rispettando tempi e capacità di attenzione del giovane pubblico, attività di laboratorio con piccole percussioni dello strumentario Orff finalizzate ad accompagnare in alcune fasi del concerto i musicisti dell’Ensemble.

Domenica 12 novembre sempre ore 11 arriva sul palco OH! GLI STRAORDINARI RACCONTI DEL GRANDE LIBRO BIANCO (3+). La compagnia fiorentina Catalyst mette in scena l’omonimo testo per la prima infanzia di Hervé Tullet ricorrendo al teatro fisico, alle tecniche circensi, alla clownerie per raccontare un libro che fa i suoni. “Oh! È uno spettacolo che fa giocare – riferiscono Edoardo Nardin e Daniele Giangreco, autori ed interpreti dello spettacolo – dove il libro è il vero protagonista che da oggetto diventa soggetto della scena: darà vita a dei suoni che si possono ascoltare, a dei colori che si possono guardare, a delle forme che si possono toccare, a dei profumi e dei sapori che possiamo immaginare. Leggerlo diventerà un gioco sensoriale partecipativo ed interattivo”. Un modo diverso di avvicinare le nuove generazioni all’oggetto-libro attraverso il coinvolgimento diretto ed il divertimento in cui contribuiscono in maniera essenziale all’esperienza di visione le scenografie di Molino Rosenkranz e Roberto Pagura, le musiche di Edwin Lucchesi, i costumi di Clotilde.

Lo spettacolo andrà in replica anche la mattina di lunedì 13 novembre ore 9.30 per le classi di scuola dell’infanzia e primaria quale giornata di avvio di Teatro Scuola Vedere Fare già Premio Eolo Awards 2020 come “miglior progetto”, a cura di Casa del Contemporaneo in collaborazione con Le Nuvole (riconosciuta dal MiM come Ente formatore) e Agita, che si concluderà nel mese di maggio 2024 con la rassegna di teatro fatto dalla scuola MAGGIO ALL’INFANZIA, con la messa in scena degli esiti finali dei laboratori di teatro realizzati in classe nel corso dell’anno.

La programmazione prosegue già nel successivo finesettimana con lo spettacolo di teatro d’attore e sand art PINOCCHIO TESTADURA di TEATROP che domenica 19 novembre, ore 11, anticipa con le famiglie (3+) le celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Infanzia che prevede la medesima proposta anche per le scuole nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 novembre alle ore 10.

Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Usodimare, in auto è consigliato l’ingresso da Via Terracina 197, Quick Parking di Mostra d’Oltremare (parcheggio convenzionato con il teatro). Biglietto unico 9 euro (8 per le scolastiche) con possibilità di CARD a 5 o a 10 ingressi a prezzo agevolato. La prenotazione è sempre consigliata a 3270795871 e 08118903126 (entrambi anche whatsapp) o info@teatrodeipiccoli.it. Info su www.teatrodeipiccoli.it e alla pagina facebook @teatrodeipiccoli.

Teatro dei Piccoli

Programma



NOVEMBRE 2023

sabato 11 ore 11

MUSICHE DEL MONDO Concerto per l’infanzia 3+

Progetto Sonora

domenica 12 ore 11

OH! Gli straordinari racconti del grande libro bianco 3+

Catalyst

domenica 19 ore 11

PINOCCHIO TESTADURA 3+

GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA

Teatrop

sabato 25 ore 11

LA STORIA DI HANSEL E GRETEL 6+

Crest

domenica 26 ore 11

I COLORI DELLA MUSICA Concerto per l’Infanzia 3+

Progetto Sonora

DICEMBRE 2023

sabato 2 ore 11

RAPERONZOLO 3+

Teatro del Buratto

domenica 3 ore 11

C’ERA UNA S/VOLTA 5+

Teatro dell’Argine

sabato 16 ore 11 musica per Natale

GRAN CONCERTO DI NATALE Concerto per l’Infanzia 3+

Progetto Sonora

domenica 17 ore 11 spettacolo di Natale

I TRE PINI DI NATALE 3+

Molino Rosenkranz

venerdì 29 e sabato 30 ore 17 spettacolo di Natale

LA FRECCIA AZZURRA 3+

Fondazione Aida

GENNAIO 2024

sabato 6 e domenica 7 ore 11 spettacolo della Befana

PETER PAN L’ISOLA DEI BAMBINI SPERDUTI 3+

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

sabato 13 ore 11

WALT DISNEY CONCERTO 3+

Progetto Sonora

domenica 14 ore 11

L’ELEFANTE SMEMORATO E LA PAPERA FICCANASO 3+

Burambò

sabato 20 ore 11

DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO 6+

Factory Compagnia Transatlantica

domenica 21 ore 11

L’INVERNO Concerto per l’Infanzia 3+

Progetto Sonora

sabato 27 ore 11

RODARI SMART 3+

I Teatrini

domenica 28 ore 11

LA SINFONIA DEI GIOCATTOLI 4+

Teatro dei Colori

FEBBRAIO 2024

sabato 3 ore 11 BALLOON ADVENTURES 3+

Collettivo Clown

domenica 4 ore 11

LE AVVENTURE DI PULCINO 3+

ATGTP

martedì 6 ore 19.30

STUPIDORISIKO. Una geografia di guerra 12+

Emergency Ong Onlus

sabato 10 ore 11 musica per Carnevale

CONCERTO DI CARNEVALE 3+

Progetto Sonora

domenica 11 ore 11 spettacolo per Carnevale

L’OPERA DI PULCINELLA 3+

Granteatrino Casa di Pulcinella

sabato 17 ore 11 e ore 16

BLEU! 5+

TPO

domenica 18 ore 11

BIANCANEVE 3+

La Contrada

sabato 24 ore 11

LE AVVENTURE DI PULCINELLA Concerto per guarattelle, musici e bambini 3+

Progetto Sonora

MARZO 2024

sabato 2 ore 11

LA BELLA ADDORMENTATA? 3+

Proscenio Teatro

domenica 3 ore 11

I TRE PORCELLINI 5+

Teatro dell’Erba Matta

sabato 9 ore 11

L’ARCA 3+

Terrammare Teatro

domenica 10 ore 11

RITMI E DANZE DEL MONDO Concerto per l’Infanzia 3+

Progetto Sonora

sabato 16 ore 11 e ore 16

THIORO. Un cappuccetto rosso senegalese 6+

Ravenna Teatro/Ker Théàtre Mandiaye N’Diaye

sabato 23 ore 11

LA PRIMAVERA Concerto per l’Infanzia 3+

Progetto Sonora

domenica 24 ore 11

IL PIU’ FURBO 3+

Teatro Gioco Vita

APRILE 2024

venerdì 5 ore 19.30

SHERLOCK HOLMES: THE PERFECT CRIME in lingua inglese 8+

The Play Group

sabato 6 ore 11

MUSICA E GIOCO Concerto per l’Infanzia 3+

Progetto Sonora

domenica 7 ore 11

LA REGINA DELLE NEVI 4+

Giallo Mare Minimal Teatro

sabato 13 ore 11

L’OMINO DELLA PIOGGIA 3+

Studio TA-DAA! / Michele Cafaggi

sabato 20 ore 11

MUSICA PER TUTTI Concerto per l’Infanzia 3+

Progetto Sonora

domenica 21 ore 11

BIANCANEVE LA VERA STORIA 6+

Crest

Teatro dei Piccoli / INFO

Come arrivare:

doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Kennedy o con auto da via Terracina n.197 (Quick Parking).

Biglietti e card:

il biglietto costa 9 euro (anche per gli spettacoli in lingua straniera, 8 euro per la scuola) con la possibilità di accedere alle SPECIALI CARD a 5 o a 10 ingressi (rispettivamente euro 40 ed euro 70).

Prenotazione obbligatoria: tel. 3270795871/08118903126 (entrambi anche whatsapp); email: info@teatrodeipiccoli.it. INFO su www.teatrodeipiccoli.it e alla pagina FB teatrodeipiccolinapoli Tutte le schede di approfondimento anche ai siti delle singole strutture organizzatrici.