Giorgio Montanini in “C’è qualcosa da bere”, torna la stand up comedy al Teatro Trianon Viviani giovedì 28

Al Trianon Viviani è di scena Giorgio Montanini con “C’è sempre qualcosa da bere”, giovedì 28 marzo, alle 21.

Dopo il grande successo di pubblico registrato da Vincenzo Comunale, Giorgia Fumo e Daniele Tinti, il quarto appuntamento con la “stand up comedy”, proposto dal teatro pubblico di Forcella, vede il comico e attore marchigiano esibirsi nel suo nuovo monologo.

In C’è sempre qualcosa da bere, Montanini si concentra sul tema della morte – tanto caro alla satira, ma non praticato nella scena della stand up comedy – per raccontarci, in modo tagliente, l’esperienza di un decesso sfiorato che si trasforma in una salvifica rinascita.

La condivisione di vicissitudini personali non risparmia, poi, argomenti come la guerra, la violenza sulle donne, l’ambientalismo e l’animalismo.

La produzione dello spettacolo è di Altra scena.

Stand-up comedian, autore e attore, Montanini ha debuttato a teatro con Edipo re di Sofocle, nel 2004, per la regia di Franco Branciaroli. Nel 2008 è entrato a far parte del gruppo Satiriasi, il primo esperimento italiano di stand up comedy che nel 2014 ha riscosso grande successo di pubblico su Comedy Central (Sky). Ha partecipato a varie trasmissioni televisive, tra cui programmi di Rai2 e Rai3. Per il cinema, è stato protagonista di alcuni film, come Grazie ragazzi, diretto da Riccardo Milani, Mia, con Edoardo Leo, e Castelrotto, per la regia di Damiano Giacomelli, e prossimamente nell’ultimo film di Valerio Mastandrea.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net . È ancòra possibile acquistare la speciale card di abbonamento, Emozione Trianon, che consente al sottoscrittore di assistere in platea a quattro spettacoli a scelta a soli 50 euro (sono esclusi gli eventi speciali). L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso il botteghino del teatro, che è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org .

