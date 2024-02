Un finto reale, domenica 25 a Palazzo Fazio a Capua

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 – ORE 19.00

SALA TEATRO di PALAZZO FAZIO via Seminario 10 – Capua

JURY MONACO di Capua (CE)

“IL FINTO REALE”

Le buffe avventure di Re Nasone

TESTO E REGIA

Jury MONACO

INTERPRETE

Jury MONACO

NOTE

Lo spettacolo in questione, racconta un Ferdinando comodamente stravaccato nel suo palchetto reale, all’interno del Teatro San Ferdinando, che assiste compiaciuto ad una farsa pulcinellesca. In una pausa tra un atto e l’altro, mentre fagocita gustosamente un fumante piatto di maccheroni, rigorosamente mangiato con le mani, discorre col suo educatore Domenico Cattaneo, e durante la piacevole chiacchierata, con l’ausilio del flash-back, prendono forma divertenti episodi e strambi personaggi, che da sempre hanno attraversato la vita di Ferdinando. Ma i piacevoli ricordi, vengono bruscamente interrotti, dall’arrivo delle truppe francesi e l’imminente rivoluzione napoletana del 1799. Lo spettacolo è pregno di simpatici episodi e colpi di scena, ma in particolare attraversano la scena decine di personaggi, tra cui: “Pulcinella, Maria Carolina, Carlo III, Napoleone, San Gennaro, il Monacello, Fra Diavolo, Mastro Donato, il capitano Mack e tanti altri.” È uno spettacolo divertente, pomposo, storico, emozionante, ma soprattutto rappresenta una pietra miliare della storia partenopea.

Info – Prenotazione

3456129167 – 3389924524 -3343638451