Fratelli d’Italia, Marco Nonno nuovo coordinatore cittadino

Ringrazio tutti i 604 tesserati e militanti che hanno riposto la loro fiducia in me, da nuovo Segretario Cittadino sarò già al lavoro questa settimana cercando di includere le varie anime del Partito . Così Marco Nonno, eletto nel congresso cittadino Coordinatore di Fratelli d’Italia.

Congratulazioni al nuovo Coordinatore di Fratelli d’Italia per la città di Napoli, Marco Nonno. L’elezione come neo Coordinatore è un’ottima notizia per tutto il centrodestra cittadino, affinchè si rafforzi a Napoli una coalizione che sappia ancor di più rispondere alle esigenze della città e non agli interessi dei pochi.

Da oggi, il Centrodestra, vivo e forte, rinnova il suo percorso di crescita su tutte le municipalità. Conosciamo bene la forza che contraddistingue l’operato di Nonno, siamo certi che con lui il dialogo sarà continuo e produttivo nell’interesse esclusivo di Napoli.