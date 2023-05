A Scampia un premio ai migliori atleti universitari, nasce la manifestazione “Alteta Federiciano”.

Saranno premiati domani (alle 10.30 nella sede federiciana di Scampia) i migliori atleti della Federico II di Napoli. L’iniziativa “Atleta federiciano”, che domani vedrà la sua prima edizione, punta a promuovere lo sport e sostenere gli studenti impegnati in attività sportive che richiedono un elevato impegno nella conciliazione della doppia carriera universitaria e sportiva agonistica. Diversi i giovani campioni che riceveranno il riconoscimento, tra loro anche il talentuoso tennista Elio Ramaglia, vincitore nel 2021 dell’Open in Campania e iscritto quest’anno al quinto anno di Medicina.

«Ricevere questo premio – dice il 23enne – è una grande soddisfazione. Incentivare lo sport, a tutti i livelli, è fondamentale e in questo senso la nostra Università ha fatto un passo molto importante. Spero che manifestazioni come questa vengano replicate anche nelle scuole, perché lo sport è importante per il benessere fisico, quanto per i valori che trasmette. Portare avanti la carriera universitaria e gli impegni sportivi è molto impegnativo, ma ci aiuta ad organizzare al meglio il nostro tempo e ci prepara alle sfide future». Sponsorizzata da Givova, la manifestazione sarà aperta dai saluti istituzionali del Rettore dell’Ateneo Federico II Matteo Lorito, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del Presidente CRUI Salvatore Cuzzocrea, della Dirigente medico – Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Maria Teresa Menzano, del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente Regionale FederCUSi Felice Lentini, e del Presidente della Rete del Sistema Universitario Sportivo Nazionale UNISPORT Paolo Bouquet. Alle 12 si proseguirà con “Le esperienze degli atleti della Università degli Studi di Napoli Federico II tra passato e presente”, introdotte da Rossana Pasquino, Carmela Cappelli, Carlo Ruosi, Carmine Mellone (Presidente CIP Campania). Interverranno Vincenzo Boni (Nuoto paraolimpico Tokyo 2020), Teodorico Caporaso (Marcia Tokyo 2020), Angela Procida (Nuoto paraolimpico Tokyo 2020), Alessandro Sibilio (Campione europeo under 23 dei 400 metri ostacoli) e Sara Sibilio (Calcio femminile Serie A Napoli). Alle 12.40 la Cerimonia di Premiazione degli atleti federiciani, introdotti dai docenti Stefania De Pascale, Guido Iaccarino e Sergio Roncelli (Presidente CONI Campania).