adidas firma la t-shirt tecnica della Napoli City Half Marathon

Stile inconfondibile, qualità indiscutibile, memoria speciale dell’evento, solo alcune delle caratteristiche della T-shirt con cui adidas veste la Napoli City Half Marathon di domenica 25 febbraio. Mancano pochissime ore all’evento organizzato da Napoli Running ed insignito della prestigiosa Label della World Athletics e dalla 5 stelle Quality Award della European Athletics, che si prepara ad accogliere oltre 6mila runner da tutto il mondo.

Un fiume di emozioni che cominceranno sabato 24 febbraio con la Family Run&Friends realizzata in collaborazione con la SOS Sostenitori Ospedale Santobono Fondazione ETS alla quale andrà parte del ricavato. L’appuntamento con le competitive è, invece, per domenica 25 febbraio quando si svolgeranno la mezza maratona omologata Fidal e la Staffettax2, sullo stesso percorso.

LA T-SHIRT – Rinnovata la collaborazione con adidas che per la 10^ Napoli City Half Marathon ha realizzato la T-shirt tecnica fondendo le esigenze di un capo confortevole e di alta qualità a cui si aggiunge un tocco di eleganza. Scollo a V e linee decorative che seguono la forma delle spalle su fondo bianco, colore della luce, simbolo di pace e libertà, di purezza. In versione maschile e femminile, riporta sul fronte logo e data dell’evento ed uno scorcio di Piazza Plebiscito, lo stesso riportato sulla medaglia finisher.

“Siamo orgogliosi di poter contare da anni sulla collaborazione di altissimo livello con adidas, azienda con la quale Napoli Running condivide i valori dello sport e l’ambizione positiva della crescita di questo straordinario mondo, dove ciascun runner può trovare la propria dimensione” – il commento di Carlo Capalbo, Presidente di Napoli Running. “adidas ci accompagna in questo cammino verso Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, un progetto dalle grandi ricadute sulla città per il quale Napoli Running sta lavorando e continuerà a farlo per il raggiungimento di obiettivi futuri concreti, di grande impatto per la città.”

THE RUNNING LAB – E’ dalla Napoli City Half Marathon che spicca il volo il nuovo progetto di adidas “The Running Lab”, un’esperienza guidata da tecnici di alto profilo professionale per migliorare il modo di correre di ciascuno in base alle proprie caratteristiche. Si parte dal Foot Scan in 3D per rilevare la morfologia dettagliata del piede, la misurazione accurata del collo del piede e la valutazione dell’appoggio statico per identificare la calzatura più idonea. Successivamente, si procede con la fase di Hi-Tech Gait Analysis, lo studio biomeccanico computerizzato dell’appoggio del cammino eseguito sotto gli occhi di un podologo sportivo, con l’obiettivo di prevenire infortuni, migliorare la performance, promuovere il benessere in corsa. Si passa poi alla fase Try-On, la prova della calzatura sotto la guida di tecnici specializzati che si avvarranno di tapis roulant avanzati per studiare ampiezza del passo, frequenza di appoggio, wattaggio di ciascun arto, inclinazione del busto in corsa e oscillazione verticale. L’esperienza si chiude con la consulenza personalizzata di un top running coach che ha il compito di chiarire dubbi e disegnare la strada per ottenere il meglio della performance con riduzione degli infortuni. A richiesta, è possibile ottenere una tabella di training studiata sugli obiettivi agonistici personali. Il servizio sarà disponibile venerdì 23 e sabato 24 presso il padiglione 3B della Mostra d’Oltremare. Prenotazioni QUI.

La mezza maratona di Napoli con i suoi più di 6000 partecipanti con più di 70 nazionalità è un evento straordinario tra il centro storico di Napoli, patrimonio dell’UNESCO, e viste mozzafiato sul Mediterraneo. La competitività sportiva non è da meno, essendo un percorso molto veloce tanto da vantare il record italiano, ben sotto l’ora” – il commento di Alberto Uncini Manganelli, General Manager Running & Credibility Sports adidas. – “Tutto il team adidas è molto onorato di questa partnership che consente di supportare sia i professionisti in un evento di portata internazionale, sia i corridori più competitivi che possono migliorare il proprio record personale e sicuramente tutti i corridori che amano questo sport per il piacere di correre assaporando un evento di grande rilevanza storica, culturale e paesaggistica.”

ISCRIZIONI – Le iscrizioni online sono chiuse. Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi in Expo Village nel fine settimana della gara. Le iscrizioni alla Family Run&Friends sono aperte direttamente all’Expo nei giorni di venerdì 23 febbraio 2024 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 24 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara. Per tutti T-shirt, medaglia ed un piccolo ristoro.