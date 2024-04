Calcio in carrozzina, gara di solidarietà per l’ASD ‘Liberi di Sognare’ di Napoli

L’ASD Liberi di Sognare nasce a Napoli nel 2020 da un gruppo di sei atleti di calcio in carrozzina, sport per persone disabili che utilizzano sedie a rotelle motore elettrico.

L’Associazione ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per: “Accogliere nuovi atleti in squadra, acquistare vestiario da gioco e da allenamento; sostenere i costi per partecipare alle trasferte del campionato nazionale fuori Regione, per l’affitto furgoni per il trasporto carrozzine – fa sapere l’asd – abbiamo già sostituito qualche batteria e qualche motore delle sedie da gioco, con un costo molto oneroso”.

Per questo l’associazione che è affiliata alla FIPPS (Federazione Italiana Paralimpici Powerchair Sport) ed è iscritta al campionato nazionale, sta chiedendo un aiuto.

“Facciamo un appello alla vostra sensibilità, sperando che con il vostro supporto potremmo far crescere la nostra realtà. L’unico riferimento sportivo per questa disciplina in Campania” concludono.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://www.gofundme.com/f/scendi-in-campo-con-noi