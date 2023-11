Dalla coppa dei campioni alla Champions League: le squadre più vittoriose

Tutti gli appassionati di calcio lo sanno: poche competizioni hanno il sapore e l’importanza della Champions League, specie per gli europei. Una volta chiamata coppa dei campioni, la C.L è forse il trofeo desiderato per eccellenza dalle squadre di Serie A, che si fregiano del numero di volte che sono riuscite a partecipare se non proprio a strappare la coppa agli avversari.

Chi è che segue il calcio live poi lo sa di certo: andare a vedere una partita allo stadio quando c’è un match di Champions League è una faccenda unica. Questo perché l’esaltazione aumenta, i tifosi dall’estero pure, la tensione in certi momenti si fa palpabile; parliamo di una cosa che solo chi ha esperito un match live contro una forte squadra estera può capire del tutto.

Quali sono però le squadre che più di tutte sono riuscite a primeggiare in questa competizione? Ci sono più italiane di quanto si sarebbe disposti a credere in un primo momento, sebbene sia davvero una sfida agguerrita. Le classifiche ufficiali, per correttezza, integrano le vittorie della vecchia coppa dei campioni con quelle dell’attuale Champions League, così da offrire dati che possano risultare in qualche maniera affidabili.

L’Italia e la Champions League: si può fare di meglio?

Sono tre le squadre Italiane che possono vantare una ripetuta vittoria all’interno della Champion League e, senza marco sorprendersi troppo, sono le tre squadre Italiane più grandi per numeri, budget e storico. Parliamo infatti di Juventus (2 vittorie su 9 partecipazioni alle finali), Inter (3 vittorie su 5 partecipazioni alle finali) e Milan (7 vittorie su 11 partecipazioni alle finali).

Pochi si aspetterebbe poi che il Milan, con le loro sette vittorie, sono la seconda squadra in assoluto per trofei Champions posseduti, superati soltanto dal Real Madrid dei grandi campioni. L’ultima vittoria del Milan in Champions è legata al campionato 2006/2007, con una finale disputata il 23 Maggio contro il Liverpool ad Atene, una partita ricordata con grande affetto da tutti i tifosi milanisti.

Anche la prestazione dell’Inter in Champions League non è da sottovalutare, con 3 vittorie la cui ultima è legata al famoso triplete, ovvero il campionato 2009/2010 in cui la squadra nerazzurra riuscì a conquistare contemporaneamente campionato nazionale, coppa nazionale e Champions League; solo altre sette squadre nella storia sono riuscite a ottenere questo traguardo e nessuna di queste è Italiana.

Un velo di tristezza invece si alza se si pensa alla Juventus e alla Champions League; la squadra di Torino, infatti, ha un elevato numero di finali partecipate terminate però con la sconfitta; le uniche due coppe dei campioni ottenute sono legate ai campionati 1995/1996 e 1984/85. Altri tempi, altre squadre, altri avversari. Le altre squadre di successo della storia Italiana, dal Napoli alla Roma, non hanno risultati paragonabili.

I gradini più alti del podio a chi appartengono?

Fuori dal campionato Italiano come se la passano? In realtà molto bene visto che comunque l’Italia rappresenta la terza nazione per numero di campionati vinti. Al secondo posto troviamo l’Inghilterra con 14 trofei ottenuti, complici squadre come il Manchester United, il Liverpool o il Nottingham Forest; al primo posto invece troviamo la Spagna e non potrebbe essere altrimenti.

Le squadre della penisola Iberica, infatti, hanno raccolto negli anni ben 19 successi; di questi ben 14 sono tutti del Real Madrid, su ben 17 finali giocate. Da sottolineare poi come tre Champions League siano state vinte in anni consecutivi dal 2016 al 2018, con una tripletta di vittorie che hanno traghettato ancor di più la squadra spagnola verso un olimpo irraggiungibile. La Champions è ritornata in casa loro ancora nel corso del campionato del 2022, in seguito al ritorno di Ancelotti in Panchina sconfiggendo un agguerritissimo Liverpool.