Deejay Ten, presentazione venerdì 8 a Palazzo San Giacomo

Venerdì 8 settembre, alle ore 12,15, presso la Sala Pignatiello al terzio Piano di Palazzo San Giacomo, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di “DeeJay Teen” la corsa non agonistica nata nel 2005 da un’idea di Linus che si svolge per la prima volta a Napoli domenica 10 settembre. Interverranno: l’Assessora allo sport Emanuela Ferrante e gli Speaker di radio Deejay Nicola Savino e Matteo Curti.

Domenica 10 settembre il capoluogo campano accoglie una delle corse non competitive più famose d’Italia, nata nel 2005 a Milano da un’idea di Linus e che nel corso delle sue 18 edizioni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli.

La Deejay Ten di Napoli del 10 settembre ha la sua maglia ufficiale.

Linus: “Finalmente sono arrivate le maglie della Ten di Napoli, azzurre e arancioni, molto belle. Qualcuno mi chiedeva il perché del numero dieci… le tesi sono diverse: dieci come i chilometri della corsa, oppure come l’orario d’inizio di Deejay Chiama Italia…o come il giorno della gara…o come qualcosa che adesso mi sfugge…”

La tappa di Napoli della Deejay Ten si svolgerà nel cuore della città partenopea, con partenza e arrivo nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito!

L’appuntamento per tutti gli amanti dello sport che desiderano trascorre una piacevole domenica all’aperto nel cuore di una delle città più iconiche e amate al mondo è alle ore 9.30 da Piazza del Plebiscito, dove Linus, Nicola Savino, il Trio Medusa, i Vitiello, Diego e La Vale daranno il via alla corsa dal palchetto adiacente alla partenza e da dove partiranno due differenti percorsi da 5 e da 10km (il primo accessibile a chiunque, il secondo rivolto ai superiori di 16 anni).

In quello da 10 km, la fiumana colorata dei partecipanti imboccherà via Cesario Console per raggiungere piazza Vittoria attraverso via Santa Lucia, via Chiatamone e via Giorgio Arcoleo; da lì scenderanno sul lungomare, toccando via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton e Stazione Marittima, per poi entrare in via Cristoforo Colombo, via Marina e via Amerigo Vespucci. Dopo il giro di boa, al ritorno devieranno su via Marchese Campodisola, toccando piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I e piazza Nicola Amore, per poi tornare in piazza Bovio e raggiungere via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, fino all’arrivo in piazza del Plebiscito. Il percorso da 5 km resta il medesimo fino a via Cristoforo Colombo: da qui la deviazione in via Marchese Campodisola, via Alcide de Gasperi e via Agostino Depretis, prima di giungere in piazza Municipio e da qui l’arrivo in piazza del Plebiscito, anche in questo caso attraverso via Vittorio Emanuele III, via San Carlo e piazza Trieste e Trento.

È possibile iscriversi alla Deejay Ten sul sito www.deejayten.deejay.it.

Nel Deejay Village, posizionato in Piazza del Plebiscito, sarà possibile richiedere informazioni e ritirare pettorale e maglia nelle giornate di sabato 9 settembre (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 10 settembre (dalle ore 7.00 alle ore 8.30).

La partecipazione all’evento ha un costo di € 15,00 (per tutti i partecipanti alla 10 km e per tutti i partecipanti alla 5 km, con età superiore ai 13 anni) e € 10,00 (per i bambini fino ai 12 anni partecipanti alla 5km ufficiale) e, per chi correrà la Deejay Ten, comprende: sacca con t-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione, sacca ristoro al traguardo.

Novità di quest’anno la Deejay Ten Lottery, dove basterà registrare il proprio pettorale sulla pagina dedicata al concorso per poter vincere tanti premi di tappa e, per chi si è registrato su almeno 3 città, in palio a estrazione finale uno scooter e la possibilità di assistere alle Nitto ATP Finals a Torino (dal 12 al 19 novembre).

La “Deejay Ten” si concluderà poi con il gran finale di Milano il 15 ottobre.

IL PERCORSO

Il percorso da 10 km: p.za del Plebiscito (PARTENZA), via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Giorgio Arcoleo, p.zza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, Stazione Marittima, via Cristoforo Colombo, via Marina, via Amerigo Vespucci, giro di boa rotonda altezza traversa c.so A. Lucci, via Amerigo Vespucci, via Marina, via Marchese Campodisola, p.za Giovanni Bovio, c.so Umberto I (andata), giro di boa altezza traverse via E. Starace/via San Giovanni in Corte, c.so Umberto I (ritorno), p.za Nicola Amore, c.so Umberto I, p.za Giovanni Bovio, via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Medina, p.za Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, p.za Trieste e Trento, p.za del Plebiscito (ARRIVO).

Il percorso da 5 km: p.za del Plebiscito (PARTENZA), via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Giorgio Arcoleo, p.zza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, Stazione Marittima, via Cristoforo Colombo, via Marchese Campodisola, via Alcide de Gasperi, via Agostino Depretis. p.za Municipio, via Vittorio Emanuele III (lato Maschio Angiolino), via San Carlo, p.za Trieste e Trento, p.za del Plebiscito (ARRIVO).