Diego Vive, Dalma e Diego jr: non c’è niente del Napoli, non s’è trovato l’accordo

Dalma Maradona, figlia del Pibe de Oro, ha inaugurato oggi la mostra dedicata al giocatore probabilmente più forte di tutti i tempi, chiamata Diego Vive. Come si legge su SportFace.it, c’è spazio anche per le polemiche: “Siamo emozionati di stare a Napoli, abbiamo parlato tanto con gli organizzatori per la mostra, siamo andati in giro per la città a vedere i murales. È una città che abbiamo sempre vissuto in maniera bellissima e ancora oggi ci sono forti dimostrazioni di amore che questa città dà a nostro padre. Purtroppo non c’è stato un accordo con il Napoli e quindi non ci sono né foto né video di gol di papà con la maglia del Napoli, si perdono cose bellissime della sua carriera a cui siamo legati”.

Anche Diego Maradona Junior ha parlato dell’iniziativa: “Questo parco tematico ci riempie di orgoglio, abbiamo contribuito noi cinque alla costruzione di questa storia di nostro padre, ci siamo impegnati da tempo per avere i migliori risultati. Ci emoziona questo luogo e siamo orgogliosi che prima di questo parco tematico si faccia a Napoli in anteprima mondiale e per me è stato bello che i miei figli possano vedere questi pezzi della storia. Tutto questo è dedicato a Diego di cui sentiamo la responsabilità di ricordarlo e rappresentarlo a meglio io e i miei fratelli e sorelle. La mancanza di tutto quanto ha fatto Diego a Napoli ovviamente mi fa molto male, noi fratelli abbiamo provato in tutti i modi a far sì che ci potessero essere tutte le immagini di nostro padre nel parco tematico, purtroppo dall’altro lato non c’è la stessa volontà e le cose si fanno in due. Sarebbe bello vedere qui nostro padre con la maglia del Napoli, era qualcosa di logico e ci piacerebbe molto che il Napoli facesse parte della storia con i due scudetti e la Coppa Uefa, perché la città si sente identificata e ci dispiace moltissimo che manchi questo. Ci sono tutte le magliette tranne quella del Napoli”.