Fra Osimhen, Kvara e Lozano arriva il vip campione del mondo Luca Rallo

Tanti gli incontri che il Campione del Mondo di pizza ha fatto negli ultimi giorni. In primis quelli con Aurelio De Laurentiis e sua figlia Valentina. Ultima arrivata in casa-Napoli. Ma anche tanti calciatori: da Meret a Lozano, da Olivera a capitan Di Lorenzo e tanti altri.

Il commento sull’incontro col presidente lascia trasparire tutta l’emozione del tifoso prima che dell’uomo: “è sempre un’emozione incontrare colui che ci ha preso dal fallimento e ci ha portato al successo. Magari non è simpatico a tutti i tifosi ma è un vincente, sia da presidente che da imprenditore. Sono spesso d’accordo con tutto ciò che ha fatto e detto da quando ha il Napoli”.

Da qualche giorno a Dimaro, Luca Rallo ha raccontato la sua storia da pizzaiolo napoletano doc che ha costruito il suo successo a Roma. Il suo locale “Fantasie di Napoli” è nel cuore della Capitale ed è un angolo di napoletanità vera e propria di gusti e sapori, oltre che un vero ritrovo di bandiere, maglie e stendardi che riguardano il club azzurro.

Fra i personaggi che affollano il ritiro di Dimaro Folgarida del Napoli c’è anche Luca Rallo, maestro pizzaiolo Campione del mondo di pizza senza glutine. Arrivato in Trentino lo stesso giorno d’arrivo della squadra, Luca Rallo, tifoso del Napoli sta vivendo da vicino la preparazione estiva dei neo-Campioni d’Italia.

Emozioni vissute da Luca anche da turista, non solo da tifoso: “E’ un bel ritiro, è organizzato bene, anche il posto è davvero piacevole e tranquillo, è la prima volta che arrivo a Dimaro Folgarida ed ho conosciuto una bellissima realtà cittadina. Da tifoso è bello vedere da vicino i campioni del mio Napoli. Per ora ho incontrato per autografi e qualche scatto, è davvero tutto molto bello”.