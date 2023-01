Gevi Napoli basket, brutta sconfitta nel derby a Scafati, esonerato Buscaglia, squadra a Pancotto.

Clima caldissimo al PalaMangano, le triple di Pinkins ed Imbrò consentono alla Givova di allungare nel finale di quarto. Michineau è il miglior realizzatore degli azzurri con 7 punti.

Fine primo quarto al PalaMangano, padroni di casa avanti sulla Gevi per 21-15.

Gli azzurri provano ad avvicinarsi con Howard ma sono ancora una volta le triple di Pinkins e Stone a permettere il break ai padroni di casa. Nel finale segnano Michineau e Davis per il -11 dopo 20 minuti.

Intervallo lungo a Scafati, Givova avanti sulla Gevi per 40-29.

Allungo definitivo della Givova Scafati nel terzo quarto, il punteggio vede i padroni di casa avanti sulla Gevi per 73-47 . Logan segna 5 triple consecutive, la Givova colpisce con Pinkins e Butjankovs, gli azzurri non riescono a rimanere in partita.