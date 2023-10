Gevi Napoli Basket, esordio in campionato con vittoria a Sassari

Splendida vittoria della Generazione Vincente Napoli Basket nella gara di esordio del campionato di serie A. La squadra di coach Igor Milicic ha vinto in trasferta contro la quotata formazione del Banco di Sardegna Sassari allenata dall’ex Piero Bucchi. La Gevi Napoli ha dominato letteralmente la gara sin dall’inizio conducendo sempre nel punteggio. Al termine della partita sono ben sei uomini della GeVi Napoli in doppia cifra, con Sokolowski e Zubcic migliori realizzatori rispettivamente con 23 e 20 con punti.

Con oltre il 50% di realizzazione da tre punti, ed il 66% da due, la Gevi Napoli ha praticamente disputato la partita perfetta superando anche il muro dei 100 punti. Domenica prossima al PalaBarbuto alle ore 12:00 per la seconda giornata di campionato arrivano i Campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano.

Tabellino:

Pullen 17, Ennis 11, Jaworski 10, Zubcic 20, Bamba, Ebeling, De Nicolao 9, Lever 12, Owens 9, Sokolowski 23, Mabor, Saccoccia .

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Faccio i miei complimenti ai giocatori. Hanno messo in pratica perfettamente il piano gara che avevamo preparato. Dobbiamo andare avanti continuando a lavorare come abbiamo fatto sino ad ora. La società ha un progetto ambizioso, c’è voglia di crescere, e noi vogliamo fare bene. Siamo contenti di essere partiti con il piede giusto, ed ora dobbiamo affrontare con lo stesso spirito partita dopo partita. Abbiamo sfruttato le loro assenze, ma dobbiamo comunque migliorare in difesa, e cerchiamo di poter competere bene in questo campionato. Adesso ci prepariamo al meglio per affrontare una serie di partite molto difficili, a partire da domenica prossima contro i Campioni d’Italia dell’Emporio Armani Milano.”

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Gevi Napoli:

“Voglio fare i complimenti alla squadra, al coach, a tutto lo staff, ed ai nostri tifosi. Abbiamo disputato una partita davvero molto seria, dopo aver lavorato tantissimo, e siamo davvero contenti di questa vittoria. Questa è una strada lunga da percorrere, e dobbiamo restare tranquilli proseguendo nel nostro lavoro in vista della prossima gara davanti ai nostri tifosi contro Milano.”

Dichiarazione di Michal Sokolowski:

“Tutta la squadra ha disputato un’ottima prestazione e ne siamo davvero contenti. Ci siamo preparati tanto per questo esordio lavorando a lungo con intensità ed applicazione. Ora non ci resta che proseguire su questa strada. Guardiamo avanti con fiducia giocando partita dopo partita e sperando di continuare a fare bene.”

Foto: Ciamillo/Castoria