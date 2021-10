Finisce il match della Unipol Arena con la vittoria della UnaHotels Reggio Emilia sulla Ge.Vi. Napoli Basket per 102-90.

La Generazione Vincente gioca una gran partita conducendo nei primi due quarti ma, nella ripresa, Reggio gioca una gara offensivamente clamorosa e riesce a vincere l’incontro.

Per Napoli ci sono 22 di Mayo, 16 per McDuffie, 14 per Rich.