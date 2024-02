Il Napoli risorge e travolge il Sassuolo

Il Napoli travolge il Sassuolo passando per 6-1 al Mapei Stadium nel match giocato oggi per il recupero della 21esima giornata della Serie A 2023-2024. Gli azzurri, spinti dalla tripletta di Osimhen e dalla doppietta di Kvaratskhelia, salgono a 40 punti e rimangono in corsa per un piazzamento europeo. I neroverdi, con Bigica all’esordio in panchina dopo l’esonero di Dionisi, rimangono a 20 punti in penultima posizione con Cagliari e Verona.

Il Sassuolo si illude al 17′ con il vantaggio firmato da Racic, che raccoglie la respinta della difesa partenopea e fa centro dal limite dell’area: 1-0. Il Napoli, padrone del match in avvio, viene colpito ma incassa il colpo senza scomporsi. I campioni d’Italia ripartono e a cavallo della mezz’ora ribaltano la situazione. Al 29′ Rrahmani firma l’1-1 con un tocco elementare dopo il geniale assist di Anguissa, che di tacco propizia la rete. Al 31′ il Napoli mette la freccia. Di Lorenzo innesca Politano, assist per Osimhen che fa centro: 1-2.

Gli ospiti calano il tris al 41′ con la stessa ricetta. Suggerimento di Politano, conclusione ravvicinata di Osimhen e 1-3. Al 47′, in avvio di ripresa, ecco il poker. Ruan combina un disastro e regala palla a Kvaratskhelia, appoggio per Osimhen che può completare la tripletta personale: 1-4. Passano meno di 300 secondi e il Napoli colpisce ancora. Stavolta Kvaratskhelia fa tutto da solo, affondo e destro a giro: 1-5 al 51′. Il match non ha più nulla da dire ma c’è ancora tempo per la doppietta del georgiano. Kvaraskhelia al 75′ può concludere 2 volte su azione da corner: il primo tentativo viene murato, il secondo vale il 6-1. Game, set and match Napoli.

Sassuolo non pervenuto.

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita col Sassuolo: “Victor sta tornando sui suoi livelli. Non aveva una grande condizione perché come ho già detto la scorsa settimana la Coppa d’Africa è dura per i calciatori, è stato via un mese e sta ritrovando la condizione. Anche Kvara ha attraverso un momento difficile, ma oggi ha dimostrato il giocatore che è“.

E’ stata una serata da Napoli campione d’Italia. Aveva avuto dei sentori negli scorsi giorni?

“Io ho avuto sentori positivi dal primo giorno, dal primo allenamento questi ragazzi mi hanno dato il massimo. Ho visto disponibilità totale, voglia di allenarsi e stare insieme. Questo mi faceva ben sperare. E’ chiaro che vengono da una stagione difficile, non è facile scrollarsi di dosso scorie negative. Lavoriamo insieme da una settimana e ho visto la squadra salire d’intensità, un’alta qualità negli allenamenti. Tutto questo mi lascia ben sperare. Il merito è dei ragazzi che hanno voglia di migliorare la situazione“.

Di fronte adesso cinque partite molto difficili

“Dobbiamo pensare gara dopo gara, abbiamo un calendario difficile ma il Napoli è una squadra importante. Dobbiamo fare quanti più punti è possibile, cullare un minimo di speranza. Sono felice di come stanno affrontando gli allenamenti, dobbiamo vincere il più possibile e poi vedremo a fine anno dove saremo arrivati“.

Che sensazioni le hanno fornito Osimhen e Kvara?

“Erano ragazzi in difficoltà per vari motivi, ma si sono messi a lavorare a testa bassa senza fare polemiche. Sono due grandissimi calciatori e non sono un pazzo che mi privo di giocatori di questa caratura. Discorso diverso poi sostituirli se vedo che perdiamo di intensità“.

S’è rivisto il Napoli campione d’Italia

“Quello che ha fatto mister Spalletti con questa squadra è ineguagliabile. Io cerco di proporre un calcio semplice, in una settimana i ragazzi hanno fatto passi da gigante. Stiamo trovando l’ordine e dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo continuare a migliorarci. Anche oggi c’erano tantissimi tifosi e loro sono davvero un’arma in più“.