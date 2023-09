Il Napoli si sveglia tardi, a Marassi è solo pari raddrizzato dai cambi

2-2 tra Genoa e Napoli al termine di una partita molto intensa e divertente.

Genoa e Napoli pareggiano 2-2 nell’anticipo serale in calendario per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il Napoli, sotto 2-0, evita il k.o. nel finale con i gol di Raspadori e Politano. La formazione azzurra sale a 7 punti mentre i grifosi si portano a 4 in classifica.

La squadra di Gilardino gioca una buonissima partita per tre quarti di gara e si porta in vantaggio sul finire del primo tempo con Bani che, al 40′, su angolo di Gudmundsson, sfrutta al meglio la pizzicata di De Winter e devia in rete. Poco prima, bravo Meret ad evitare il gol sul tiro di Retegui. L’attaccante italo-argentino si rifà nella ripresa. Al 56′ Strootman rimette il pallone in mezzo dopo il corner trovando la girata di prima intenzione del centravanti del Grifone per il 2-0.

Garcia tenta il tutto per tutto ed inserisce il doppio centravanti mandando in campo Raspadori al fianco di Osimhen. E al 76′ proprio il bomber azzurro accorcia le distanze con una botta improvvisa da dentro l’area sull’assist di Cajuste. Il Napoli ci crede, alza i ritmi e il Genoa soffre e arretra. All’84’ arriva il 2-2 del Napoli: pallone delizioso di Zielinski per Politano, con l’esterno che colpisce perfettamente al volo e batte Martinez per il pari azzurro. Il Genoa nel finale prova a riprendersi la vittoria ma Retegui in mezzo all’area non arriva per poco su un pallone invitante.

Rudi Garcia ha spiegato così il deludente risultato venuto fuori dalla sfida di Marassi tra il Genoa e il suo Napoli: “Non abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo – le parole del tecnico a Sky -. Abbiamo creato poco e preso due gol su due corner, che significa mancanza di concentrazione e determinazione. Per quasi un’ora non abbiamo giocato bene, ma almeno dalla panchina è arrivata la luce, abbiamo reagito da grande squadra e pareggiato. Però sta di fatto che sono due punti persi. Prima della Champions non è facile essere concentrati al 100% sul campionato, vedi i risultati di Bayern e Psg, ma è solo colpa nostra.

Episodi arbitrali? Non sono stati a nostro favore, c’era un fallo sul primo gol e un mani in area su un cross di Olivera. Il risultato comunque non è dipeso da questi episodi, ma solo da noi”.