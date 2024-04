Il pacco gara di Telethon Walk of Life Napoli, domenica 21 aprile la solidarietà corre in maniera sostenibile

Parola d’ordine entusiasmo, quello che Napoli Running e Fondazione Telethon ETS stanno riversando nella Telethon Walk of Life Napoli di domenica 21 aprile, evento podistico aperto a tutti che gode del patrocinio del Comune di Napoli. Al tema della solidarietà, il cui punto di arrivo sono i progetti di Fondazione Telethon per la diagnosi e cura di patologie genetiche rare, si aggiunge un altro capitolo di impegno per la vita, attraverso la messa in campo di scelte sostenibili volte a preservare l’ambiente.

IL PERCORSO – Gare per tutti, alle ore 9.00 di domenica 21 aprile 2024 gli atleti potranno completare la distanza competitiva di 9.9 km Fidal o non competitiva di 3 km o 9.9 km, dedicata alle famiglie e a tutti quei bambini che ogni giorno affrontano una patologia rara. Il ricavato dell’evento sosterrà i progetti di ricerca scientifica di Fondazione Telethon ETS.

Bellezza da vivere e da farne memoria grazie al percorso che regala lo stupore di un tuffo nel Golfo di Napoli. Partenza dal palcoscenico della Rotonda Diaz, che prende il nome da una imponente statua equestre eretta in ricordo del napoletano eroe di guerra Armando Diaz, a metà strada sul percorso del Lungomare Caracciolo. Da qui si sfila verso Piazza Vittoria nella quale è possibile ammirare la Villa Comunale, voluta da Ferdinando IV di Borbone come ispirazione del Giardino delle Tuilieres parigino. Un giro di boa porta su via Caracciolo da dove si corre ammirando l’Acquario più antico d’Europa, la stazione zoologica Anton Dohrn. I runner proseguono verso Piazza della Repubblica con il suo monumento alle Quattro giornate di Napoli e Piazza Sannazaro con la sua maestosa ed elegantissima Fontana della Sirena prima di ripassare dalla Rotonda Diaz da dove inizierà la cavalcata sul lungomare di via Caracciolo e Partenope dove si potrà ammirare il Borgo Marinaro ed il Castel dell’Ovo. Una svolta a sinistra conduce gli atleti al cospetto di Piazza Plebiscito, da qui, attraverso Galleria della Vittoria, si torna su Piazza Vittoria in direzione di Piazza della Repubblica e, percorrendo il lungomare, al traguardo posto alla Rotonda Diaz.

I runner iscritti all’evento sulla distanza di 3 km condivideranno il percorso con gli atleti iscritti alla 10 km ma termineranno le proprie fatiche al rientro alla rotonda Diaz.

SOSTENIBILITA’ – Telethon Walk of Life Napoli ha a cuore l’ambiente e sposa i rifornimenti Acqua Ferrarelle. “Per noi la sostenibilità è un valore, non uno slogan”, così Acqua Ferrarelle, attraverso un viaggio negli stabilimenti dedicati al riciclo, spiega il valore delle bottiglie in R-PET, plastica riciclata. Ferrarelle è infatti, ad oggi, l’unica azienda ad avere un’intera gamma in plastica PET 100% riciclata per bar e ristoranti e con almeno il 50% di R-PET per tutto il mercato, un impegno che ha alla base la filosofia di “Impatto -1” perché tutti insieme ci si possa prendere cura del pianeta, ciascuno riciclando più di quanto consumi e che ha trovato la sua realizzazione nello stabilimento di Presenzano dedicato al riciclo.

PACCO GARA – Non solo corsa ma una vera e propria esperienza, emozioni da ricordare attraverso la T-shirt tecnica. Per tutti, gialla, colore della felicità e della speranza, caldo e luminoso, capace di infondere positività, energia e ottimismo. Sul fronte, i loghi dei partner di gara ed una porzione di elica di DNA stilizzata per ricordare che il nostro codice genetico è depositario della nostra salute. Il pacco gara è arricchito da prodotti La Molisana, Icam, Doemi, Caramelle Ambrosoli e Integratori salini.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte online da venerdì 8 marzo fino alle 23:59 del 18 Aprile 2024, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo, CLICCA QUI. La quota di iscrizione è di 15.00 € per la gara competitiva e 10.00 € per la non competitiva. Con l’iscrizione, gli atleti hanno diritto al pacco gara comprensivo di gadget e T-shirt running. Info: walkoflife@telethon.it

