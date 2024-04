Luca Abete è nella località in provincia di Napoli per documentare l’aumento di furti e rapine in ristoranti, bar, tabaccai e altre attività commerciali.

Addirittura c’è chi rimpiange i tempi in cui la criminalità organizzata garantiva il controllo del territorio.

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/afragola-furti-e-rapine-fuori-controllo-e-terra-di-nessuno_611043/