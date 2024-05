La nona tappa del Giro d’Italia arriva a Napoli domenica 12

La nona tappa si corre da Avezzano a Napoli, 206 km di strada con un dislivello di 1300 metri.

Tappa con due parti separate.

I primi 180 km sono di avvicinamento al finale impegnativo. La prima parte si svolge prevalentemente su strade a scorrimento veloce in gran parte rettilinee intervallate da diverse gallerie. Dopo aver affiancato la costa tirrenica si arriva alla zona di Monte di Procida dove si svolgono gli ultimi impegnativi chilometri.

Ultimi km

Ultimi 3 km perfettamente pianeggianti su viale Dohrn e via Caracciolo verso est. Giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimo km per poi ripercorrere via Caracciolo fino all’arrivo.