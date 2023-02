Libri, pizza con Sorbillo, test scarpe adidas: tutte le curiosità della 10^ Napoli City Half Marathon

E’ iniziato il conto alla rovescia per la 10^ Napoli City Half Marathon, evento organizzato da Napoli Running, di domenica 26 febbraio quando 5mila runner coloreranno le strade della città.

La festa inizia dunque domani venerdì 24 febbraio alle 14.00 quando Napoli City Half Marathon aprirà le porte di casa alla Mostra d’Oltremare dove sarà possibile ritirare il proprio pettorale e pacco gara e saranno presenti stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running. Numerose le attività di intrattenimento ed informazione, da non perdere, tra le altre, la presentazione degli élite Runner e dei pacer, gli assistenti di gara da seguire per tagliare il traguardo in un tempo prefissato.

Sabato 25 alle ore 11.00 da Piazzale Colombo – Mostra d’Oltremare la partenza della Family Run&Friends, un’opportunità per trascorrere del sano tempo in famiglia divertendosi e contribuendo a nutrire la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale.

CURIOSITA’ – Intorno al mondo del running c’è grandissimo fermento, una città che ha l’occasione, attraverso lo sport, di farsi conoscere al mondo intero. Tante anche le attività solidali ed i personaggi che hanno scelto Napoli come palcoscenico per le proprie attività.

TRY ON ADIDAS – “Napoli ha bisogno di te, ma con la scarpa giusta è meglio. Passa allo stand e ritira la Runner’s Guide per la tua mezza perfetta“. Venerdì 24 febbraio dalle 14 alle 20 e sabato 25 dalle 9 alle 21 all’ingresso dello Sport Expo, Pad. 3b, Mostra d’Oltremare, Adidas invita a provare i migliori prodotti della collezione adidas running approfittando di una consulenza degli esperti adidas. In più per i runners la special Runner’s Guide con i segreti per una mezza maratona da record. Per quanti acquisteranno una scarpa della collezione subito uno speciale prodotto tecnico adidas running per correre al meglio la Napoli half marathon.

Dj TEN ARRIVA A NAPOLI – Nel 2023 la Deejay Ten si fa in cinque. Cinque saranno infatti le tappe della gara organizzata da Radio Deejay. Per la prima volta la Deejay Ten sarà a Torino: domenica 26 marzo si correrà per le vie della città sabauda. Il 16 aprile la gara tornerà invece a Bari. Seguirà poi Firenze il 21 maggio. Dopo la pausa estiva, la Deejay Ten debutterà per la prima volta a Napoli, l’appuntamento è per domenica 10 settembre. Infine la gara chiuderà il suo tour per l’Italia domenica 15 ottobre a Milano, la città che ha tenuto a battesimo la prima edizione della Ten, diciotto anni fa, nel 2005.

LIBRO DI FAUSTO NARDUCCI – Insieme alla giornalista Anna Maria Di Luca come conduttrice e l’ex campione Patrizio Oliva come ospite, vi sarà Fausto Narducci, ex caporedattore della Gazzetta dello Sport e del settimanale Sportweek, autore del libro dal titolo: ‘Le leggende della boxe, storie di campioni dentro e fuori il ring’ edito da Diarkos. Inoltre insieme al co-autore Rino Manzo e il responsabile giovanile della Fidal, Tonino Andreozzi, grandi conoscitori dell’atletica campana, verrà inoltre presentata un’anteprima del libro ATLETICA in VI-SIBILIO – Un secolo di corse, salti e lanci in Campania. Dal mistero Jeandreau al finalista olimpico di Tokyo.Verrà pubblicato per fine anno per l’editore napoletano Le Varie.

PULSE TV – Pulse TV è una piattaforma con la quale è possibile attivare un live streaming distribuito in otto e più telecamere, alcune affidate ai pacemaker, altre fisse lungo il percorso; l’obiettivo di Pulse TV è quello di coinvolgere un pubblico più ampio attraverso la possibilità di affidare l’esperienza del running a riprese video che consentiranno uno streaming della gara da diverse angolazioni e di cui gli spettatori potranno approfittare attraverso la pagina web dell’evento sulla quale sarà indicata la localizzazione delle telecamere. Ogni spettatore, infine, può condividere i contenuti attraverso i propri social media.

IL NUMERO 10 – In una città che ancora oggi ha i brividi al ricordo di quel numero 10, Napoli Running ha voluto celebrare il decimo traguardo in un modo speciale. Tutti i runner avranno la possibilità di stampare il numero 10 sul retro della t-shirt tecnica adidas, un modo semplice per sentirsi parte di una storia speciale, quella di Napoli Running che ha promesso a questa città di trasformarla sempre più in ambasciatrice del running. Sarà possibile acquistare la stampa del numero 10 sulla t-shirt presso lo Stand di Sport 7 al ritiro del pacco gara.

AZZURRA MENNELLA – Testimonial della Family è Azzurra Mennella, attrice protagonista, tra le altre cose, nella serie napoletana “La vita bugiarda degli Adulti” dove interpretava la bambina Ida e di una puntata del commissario Ricciardi.

SORBILLO – La maestria di Gino Sorbillo alla Napoli City Half Marathon. Sabato 25 febbraio all’Expo Marathon il maestro pizzaiolo napoletano sarà protagonista della vigilia della gara più attesa. Pizze fritte preparate per gli ospiti e per quanti vorranno gustare la sua arte che ne hanno fatto una icona partenopea.

NH NAPOLI PANORAMA CASA DEI RUNNERS – Nel 2022 Yeman Crippa, prossimo a diventare il nuovo recordman italiano sulla mezza maratona, durante lo shooting fotografico dei top runners sulla terrazza dell’NH Napoli Panorama, esclamò soltanto: “Wow”. E come non innamorarsi di un panorama mozzafiato tra il Vesuvio, il mare ed il centro cittadino. E dalla terrazza dell’NH Napoli Panorama si controlla inoltre gran parte del percorso della Napoli City Half Marathon. NH Napoli Panorama è Official Partner della Napoli City Half Marathon e anche per il 2023 la Casa dei Runners. Qui alloggiano tutti i top atleti e molti dei 5.000 partecipanti per 70 nazioni rappresentate previsti alla partenza di domenica 26 febbraio. Al direttore, Alessandro Morelli, il compito di offrire quella comfort zone prima e dopo l’evento che solo una provata esperienza nell’ospitalità internazionale può garantire. A partire dalla colazione mattutina, studiata per i runners, per completarsi con la tranquillità del riposo su materassi alti ben 33 cm! E poi la bellezza del panorama che solo dall’hotel più alto d’Italia si può ammirare.

PLASTIC FREE RUNNER – Napoli City Half Marathon e Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola insieme affinché la manifestazione sia sempre più in una festa dello sport ma anche dell’ambiente. L’obiettivo è ridurre il consumo di bottigliette di plastica ai punti ristoro, come fanno da anni i #plasticfreerunner, correndo con la propria comoda cintura running con borraccia. Un messaggio per utilizzare sempre meno plastica anche nelle gare podistiche. Il Parco Gaiola sarà presente con un proprio stand all’Expo Maratona per sensibilizzare i runners a correre questa e le future maratone in maniera più etica e sostenibile senza alimentare l’uso e consumo di plastica. Inoltre, tra tutti runners che abbracceranno la causa Plastic Free e si presenteranno allo stand del Parco nei pressi della partenza (esterno padiglione 4), domenica mattina, attrezzati con propria borraccia e cintura porta borraccia verrà sorteggiato un buono di 250 Euro in equipaggiamento tecnico sportivo, messo in palio dal Parco, e un trolley adidas. Infine, ai primi 20 #plasticfreerunner che aderiranno verrà donata una maglietta tecnica offerta da WYS watch your steps.

REFEREE RUN – L’Associazione Italiana Arbitri – FIGC attraverso la propria Commissione Eventi organizza la RefereeRUN, ovvero il Campionato Italiano di Corsa per Arbitri, un evento giunto ormai all’ottava edizione. E quest’anno l’appuntamento è a Napoli, nell’ambito della Napoli City Half Marathon. Un’operazione per far conoscere a tutti questo mondo di oltre 30mila direttori gara (2.000 donne) che esprimono valori importanti di cui molti in comune con gli atleti di running ed atletica. Il Presidente della Commissione, con tutto il Comitato Nazionale, ha sempre promosso eventi ed attività di questo genere tanto da essere presente con un rappresentante ad ogni gara anche in corsa. Presenzieranno Nicola Cavaccini, delegato Aia; Fabio Maresca, presidente della sezione di Napoli. Italiana Arbitri, Giuseppe De Luca, presidente della sezione di Ercolano.

PEGAONDA – PegaOnda è il gruppo di percussioni che si esibirà al music point alla rotonda Diaz domenica 26. PegaOnda è un progetto nato nel 2009 da un insieme molto variegato di persone accomunate dalla passione per la samba, e dalla voglia di studiare e suonare per le strade. Un’orchestra di percussioni afrobrasiliane: bella e imponente. Il gruppo propone uno show ricco, che negli anni si è specializzato nel panorama musicale bahiano: sambaReggae, samba afro, afoxé, axé… parole che sembrano strane ma che restringono il focus su una parte di quel vastissimo fenomeno musicale e culturale chiamato Samba. Dal 2020 è aperta la casa OPA! Oficina PegaOnda Afrobrasileira nel cuore della Sanità dove partecipa ai progetti sociali de La Locomotiva onlus.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte, clicca QUI per la Napoli City Half Marathon. Le iscrizioni alla Family Run&Friends sono aperte al costo di 5€, clicca QUI. Le iscrizioni sono gratuite per i bambini fino a 10 accompagnati da un adulto pagante. E’ possibile iscriversi alla Family Run&Friends anche in Expo nei giorni di venerdì 24 febbraio 2023 dalle 14:00 alle 20:00 o sabato 25 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione.