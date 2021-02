Luvo Barattoli Arzano in cerca di riscatto contro Isernia.

Giro di boa per il campionato di serie B1 femminile con la Luvo Barattoli Arzano che scende in campo sabato 27 alle ore 16, sul campo neutro di Villaricca, contro l’Europea 92 Isernia, fanalino di coda del gironcino E1.



Dopo le prima giornate affrontate con carisma e personalità, le giovani leonesse di coach Antonio Piscopo hanno registrato una battuta d’arresto contro la capolista Cerignola e non vedono l’ora di riscattarsi come spiega alla vigilia del match Giovanna Aquino:”Quella contro Isernia è sicuramente una partita importante. Quando sei inserita in un girone così piccolo in tutte le partite devi cercare di non perdere occasioni, per cui ogni gara è fondamentale. In più abbiamo voglia di vincere dopo quello che è successo la settimana scorsa.



Affrontiamo una squadra che nelle ultime giornate ha modificato schemi ed abitudini per cercare di cominciare a fare punti. Contro il Cerignola non abbiamo dato il meglio e questa è la nostra occasione.

Uno sguardo alla situazione del girone che vede la Luvo Barattoli Arzano seconda, alle spalle del Cerignola. In terza posizione (con una gara in più di tutte) è la Fiamma Torrese che ha battuto Noci nell’anticipo. Le pugliesi sono in quarta posizione con tre punti all’attivo. Isernia fanalino di coda con zero punti. In questo girone ci sarebbe anche lo Stabia che per motivi di Covid non è mai sceso in campo.

Gara a porte chiuse, diretta streaming sulla pagina facebook dell’Arzano Volley.

Esordio vincente per la formazione di Serie C che ha vinto per 0-3 sul campo della Primavera con parziali di 15-25; 19-25 e 24-26.