Maratona del Matesannio, presentato Team MDM, il più giovane ha 14 anni

Ieri, 24 marzo, la prima gara del Team Maratona del Matesannio. Un debutto di tutto rispetto a Rieti, alla Granfondo Internazionale Città di Fara in Sabina – Passo Corese, prima tappa del Circuito Volchem.

La Casa Comunale di Gioia Sannitica (CE) ha ospitato, venerdì 23 marzo, la presentazione della squadra ciclistica costola dell’ASD Maratona della Matesannio, a lavoro per la 11° edizione della Matesannio Marathon in programma per il 26 maggio con partenza da Telese Terme (BN).

Viva soddisfazione quella mostrata dal primo cittadino Giuseppe Gaetano che ha ribadito tutto il supporto alla manifestazione di maggio oltre che mostrare riconoscenza e ammirazione per gli sponsor che hanno mostrato sensibilità verso questa ormai rinomata manifestazione sportiva.

“Il più giovane atleta dei dieci ciclisti ha 14 anni, Antonio Peluso, – ha precisato il presidente dell’ASD Maratona del Matesannio Claudio E. Melillo – a significare che è per noi motivo di orgoglio quello di essere riusciti a far avvicinare negli anni anche i giovanissimi a questo sport”. Alessandro Davide Cassella; Ignazio Di Girolamo; Gianluigi Di Bartolomeo; Claudio Benedetto Ferraro; Gianni Paolo Leonardo; Alessio Mancino; Maurizio Montalto e Filippo Rossi sono gli altri componenti del Team oltre il giovanissimo Antonio ed il capitano Claudio.

“Il cicloturismo è un settore importante nella valorizzazione del nostro Paese, con un impatto economico che ha fatto registrare nel 2022 più del doppio di presenze turistiche rispetto al 2019, perciò l’idea di collaborare con l’amico Claudio per questa speciale edizione della Matesannio”. Ha dichiarato Alfonso Cassella, coordinatore e ideatore del circuito Mtb-SE (Mtb South Experience 2020) che si occuperà dell’altra novità di quest’anno per quanto riguarda la Matesannio che sarà anche 1° Cicloturistica “Tra Borghi e Vigneti” alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del Sannio.

“Sapere che la XI Matesannio Marathon sarà Gara Nazionale Mediofondo ACSI e 5° prova del Circuito VOLCHEM, che racchiude le più belle Granfondo del centro/sud Italia. Sapere che il Circuito comprende le tappe di Rieti, Grosseto, Chieti, Roma, Potenza, L’Aquila e che anche Benevento farà parte di questo parterre, non può che farci onore. Importante l’indotto che tali competizioni portano sul territorio, importante il ritorno d’immagine, importante che sempre più giovani si avvicinano al turismo”. A dichiararlo Filippo Liverini, patron della Mangimi Liverini SpA, importante realtà sannita notoriamente al fianco di numerose manifestazioni sportive. Mentre Impresa Minieri SpA; Top Car Srl; Castello Ducale di Faicchio e Lumia Srl sono gli altri sponsor del Team.