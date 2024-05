Matesannio Marathon, presentazione venerdì 17

Pronti a svelare gli ultimi dettagli della 11° edizione della Matesannio Marathon gli organizzatori, l’ASD Maratona del Matesannio, che si preparano alla Conferenza Stampa di presentazione in programma per venerdì 17 maggio alle ore 18:00 presso la Sala Goccioloni delle Terme di Telese (Piazza Minieri, 1).

Dopo i saluti del sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso interverrà il presidente dell’ASD Matesannio MDM Claudio E. Melillo; il commissario straordinario del Parco Regionale del Matese Vincenzo Girfatti; il presidente della Proloco Telesia Filippo Sardisco e gli ospiti: Alfredo Minieri della Impresa Minieri SPA e Filippo Liverini dellaMangimi Liverini SPA.

IL PERCORSO

Si partirà da Telese Terme il prossimo 26 maggio… il tempo di riscaldarsi e prima salita di giornata da S. Salvatore Telesino in direzione S. Lorenzello, da qui con alternanza di saliscendi si attraversano Faicchio, Gioia Sannitica e S. Potito Sannitico per arrivare a Piedimonte Matese dove inizia l’ascesa per Bocca della Selva. Dal GPM si passa in successione a Pietraroja, Cusano Mutri e Cerreto Sannita… inizia l’ultima salita della gara che porta a Guardia Sanframondi, da qui si scende rapidamente a Castelvenere e Telese Terme per lo sprint finale.

LA CICLOTURISTICA

la Matesannio Marathone sarà anche 1° Cicloturistica “Tra Borghi e Vigneti” alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del Sannio. Cicloturistica che prevede un percorso ad anello di circa 35 Km con 600 m di dislivello e condivide con la sorella maggiore un emozionante e vario scenario. Il percorso è rivolto a chi desidera vivere l’esperienza di uno splendido tour in bici tutto da pedalare attraverso i borghi, le aziende vinicole, le dolci colline, i fiumi, i vigneti, i panorami mozzafiato alla scoperta dei profumi e dei sapori del MateSannio.