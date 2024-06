Rally del Matese: ufficialmente aperte le iscrizioni

Le iscrizioni per partecipare alla 11° edizione del Rally del Matese – 6° Rally del Medio Volturno, in programma per i prossimi 6 e 7 luglio, sono ufficialmente aperte.

Ad annunciarlo la New Matese MotorSport organizzatrice dell’evento che già da molti anni, ormai, punta ad impreziosire il Matese coniugando sport e territorio.

Piedimonte Matese, Alife, San Potito Sannitico e Gioia Sannitica saranno le location baciate dai bolidi provenienti da tutta Italia.

“Partecipare ad un’emozionante competizione immersa nei suggestivi paesaggi del Matese sarà anche quest’anno un’esperienza da non perdere”. Fa sapere Gennaro Gentile, presidente dell’ASD New Matese MotorSport.

Per tutti i dettagli e per iscriversi, visita la sezione “Concorrenti” del nostro sito web: rallydelmatese.it.