Sport e inclusione sociale, il presidente Figc Gravina a Palazzo San Giacomo.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato ricevuto a Palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

La promozione del binomio sport e sociale, lo sviluppo del territorio e gli investimenti nel campo della formazione e della cultura sono stati gli argomenti al centro dell’incontro al quale hanno partecipato anche i massimi rappresentanti del calcio regionale.

Gravina ha proposto Napoli quale sede, nel prossimo inverno, di un’iniziativa che veda il coinvolgimento di tutte le forze sociali per costruire una piattaforma aperta in cui lo sport, il calcio in particolare, funga da propulsore per il rilancio del territorio.

Con il presidente del Comitato campano Carmine Zigarelli sono state discusse anche alcune esigenze del calcio di base, a partire dalla necessità di attivare un processo virtuoso sul tema dell’impiantistica. (ANSA).