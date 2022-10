Tennis, Atp 250 Napoli, si parte martedì 18, campo rifatto daccapo, le qualificazioni a Pozzuoli.

E’ stato completamente rifatto sia sul campo principale dell’Arena sia sui campi del Tennis Club Napoli il manto di gioco per il Torneo Atp 250 che avrebbe dovuto iniziare sabato scorso con le qualificazioni ma che ha dovuto subire un rinvio forzato per l’impraticabilità della superficie in cemento stesa nei giorni scorsi (avvallamenti e mancanza di rimbalzo della palla).

Almeno due campi saranno a disposizione da martedì 18 per l’inizio del torneo.

Le qualificazioni sono state disputate a Pozzuoli sui campi del Tennis Club locale ed hanno inserito nel tabellone l’italiano Passaro, il croato Gojo (avversario di Musetti in Davis a Bologna), il cileno Jarry ed il cinese Zheng. Non è confermato ma a Pozzuoli potrebbe essere disputato anche il torneo di doppio.

Ieri è stato sorteggiato il tabellone principale che vede come teste di lo spagnolo Carreno Busta n.1, Matteo Berrettini (destinatario della ultima wild card) n.2, l’altro spagnolo Bautista Agut n.3, Lorenzo Musetti (che dopo l’infortunio patito sabato sera a Firenze deve ancora confermare la sua presenza) n.4, il serbo Kezmanovic n.5, l’argentino Baez al n.6, lo spagnolo Ramos Vinolas al n.7 ed il francese Mannarino al n.8.

1 CARRENO BUSTA CARRENO BUSTA BYE GRENIER FOGNINI WC NARDI MOUTET WC COBOLLI 5 KECMANOVIC 4 MUSETTI MUSETTI BYE DJERE Q Q ZAPATA MIRALLES GALAN BORGES 7 RAMOS-VINOLAS 6 BAEZ SONEGO FUCSOVICS Q Q MCDONALD Q Q BYE BAUTISTA AGUT 3 BAUTISTA AGUT 8 MANNARINO CACHIN DANIEL MARTINEZ CARBALLES BAENA Q Q BYE BERRETTINI 2 BERRETTINI

Il Torneo ha un montepremi di quasi 600.000€, di cui oltre 95.000 per il vincitore ed assegna 250 punti Atp.

Le partite saranno visibili sul canale Supertennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile anche sul sito di Supertennis e sull’app Supertennix (gratis per i tesserati FIT).

martedì 18 ottobre in diretta alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 19:00

mercoledì 19 ottobre in diretta alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 19:00

giovedì 20 ottobre in diretta alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 19:00

venerdì 21 ottobre in diretta alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 19:00

sabato 22 ottobre in diretta alle ore 14:00 e 16: