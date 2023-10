50 Top Pizza e Quandoo, partnership per prenotare nelle migliori pizzerie italiane

50 Top Pizza Italia, la più importante guida digitale gratuita di settore, si arricchisce del servizio di prenotazione online.

La novità è il risultato della partnership fra 50 Top Pizza e la piattaforma di prenotazione per ristoranti Quandoo sulla quale i consumatori potranno riservare un tavolo nelle pizzerie in classifica.

Quandoo for Restaurants aiuta i ristoranti a ricevere, gestire e ottimizzare le prenotazioni in modo efficiente.

Un servizio che si caratterizza per la capacità di aiutare i ristoranti a migliorare la loro presenza online e raggiungere nuovi clienti inserendo i locali partner del network.

“Siamo entusiasti di collaborare con il network 50 Top Pizza e la sua guida internazionale – sottolinea Stefania Nordio, country manager Italy – una collaborazione che ci permette di arricchire i nostri servizi, dando la possibilità ai nostri ristoranti partner di diversificare ulteriormente la propria presenza digitale e massimizzare le prenotazioni. Gli amanti della buona cucina possono prenotare facilmente un tavolo direttamente dalla guida 50 Top Pizza e cenare nelle migliori pizzerie del mondo. Per noi è un’opportunità unica per avvicinare questi eccellenti ristoranti ai clienti finali”.

“Siamo sicuri che la collaborazione con Quandoo – dichiarano i tre curatori della guida, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – sarà uno strumento molto importante per sostenere ancora di più la grande comunità della pizza di qualità nel mondo. La prenotazione digitale, anche in pizzeria, è sempre di più un’esigenza a cui vogliamo dare la giusta attenzione, con un partner che è uno dei leader del mercato”.

Per le pizzerie, l’adesione a Quandoo è libera e prevede condizioni particolarmente vantaggiose per accedere ai servizi, beneficiando di un costo di attivazione e di una fee per coperto scontati rispetto a quelli ufficiali di listino, consultabili su https://restaurants.quandoo.com/

Tutte le pizzerie che aderiranno al sistema di prenotazione Quandoo, o che sono già iscritte, vedranno apparire un pulsante di prenotazione nella loro scheda su www.50toppizza.it e saranno anche prenotabili direttamente su sito e app di Quandoo.

La partnership è stata attivata per creare valore nella ristorazione contemporanea insieme a questa piattaforma in continua crescita, una realtà che dal 2012 ha “messo a tavola” 400 milioni di clienti in tutto il mondo e che considera l’Italia fra i suoi principali mercati, con oltre 5.000 ristoranti partner.

Una realtà al passo con le esigenze del pubblico, infatti i ristoranti vengono scoperti sempre più frequentemente usando app dedicate al food e portali come Quandoo.

La piattaforma, accessibile tramite sito web e app, rende facile ai clienti trovare e prenotare i locali online grazie ai filtri per tipologia di cucina, punteggio e fascia di prezzo.

Una modalità moderna pensata per soddisfare gli amanti del mangiar bene e ristoratori partner, i quali riscontrano un aumento delle prenotazioni e affermano che Quandoo è un canale essenziale sia per acquisire nuovi clienti che per fidelizzare gli ospiti abituali.

Far parte o meno di questo sistema non costituisce un criterio di giudizio per gli ispettori 50 Top Pizza.

