A Host 2023 Caffè Borbone presenta l’innovativa moka a cialde MokaCiao, pulita, pratica e veloce, e due nuove versioni di Crema Caffè

Caffè Borbone anche quest’anno sarà presente a Host 2023, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, in programma a Fiera Milano (Rho) dal 13 al 17 ottobre.

Presso lo Stand C14 – D13 all’interno del Padiglione 14P, insieme all’intera gamma ormai consolidata di miscele, disponibili in cialde e in capsule compatibili con i sistemi più diffusi, l’azienda presenterà due novità, Crema Fredda Caffè, da oggi proposta anche nelle versioni Hot e Crema Caffè BaileysTM, e MokaCiao, la moka che supporta il sistema a cialde.

Grande successo del 2023, Crema Fredda Caffè, senza glutine e senza lattosio, è il primo dessert Borbone al cucchiaio al gusto caffè per il mercato domestico, buono come al bar. Ora Caffè Borbone la propone anche in versione Hot, da servire calda nell’apposito bicchierino utilizzabile in microonde, e nella variante Crema Caffè BaileysTM al gusto inimitabile dell’Original Irish Cream, nata dall’operazione di co-branding con BaileysTM. La confezione brick da 550g, ancora più pratica perché non necessita della catena del freddo per la prima conservazione, non cambia ed entrambe le versioni possono essere gustate da sole o aggiunte a bevande e dessert per ricette sempre nuove.

MokaCiao è l’innovativa moka per sistema a cialde progettata e ideata da Caffè Borbone. Facile da usare, rapida nell’erogazione e veloce da pulire, è pensata per offrire un’esperienza di consumo del tutto inedita, mettendo d’accordo i più tradizionalisti amanti del sapore morbido del caffè in moka e i più attenti a un consumo consapevole e responsabile.

“Le novità di Host 2023 confermano il duplice impegno di Caffè Borbone rispetto ai grandi temi dell’innovazione e della sostenibilità. Mai come in questo caso, si incontrano in un’offerta sempre più varia che sa unire tradizione e contemporaneità. Le Creme Caffè dimostrano come un prodotto apprezzato dal consumatore possa essere proposto con continuità ma in sempre diverse varianti, per esperienze di gusto che non annoiano mai, mentre MokaCiao rappresenta una soluzione innovativa per gustare un caffè in ogni momento della giornata, diverso ogni volta ma sempre dall’ottimo sapore al palato, senza lasciare tracce né residui, commenta Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone.

La praticità della cialda che non lascia residui e la velocità dell’erogazione – per un caffè con MokaCiao bastano poco più di tre minuti – la rendono la soluzione perfetta per ogni momento della giornata, dalla routine della mattina al caffè dopo cena. Il classico design nasconde, infatti, un sistema del tutto nuovo che mantiene inalterate le caratteristiche del caffè e permette di regolarne quantità e intensità. Da una sola cialda è possibile ottenere uno, due o tre caffè, dal sapore corposo, equilibrato o delicato, in base all’acqua da dosare secondo i livelli segnalati all’interno della caldaia della moka. Tutto questo nel pieno rispetto dell’ambiente perché la cialda compostabile di Caffè Borbone può essere smaltita nell’umido e l’involucro riciclabile nella carta.

Tra i principali produttori di monoporzionato, nel 2017 Caffè Borbone è stato il primo in Italia a proporre agli appassionati di caffè la cialda compostabile che, smaltita nell’umido, può essere utilizzata per la produzione di compost. Successivamente, è stata la prima azienda a produrre un involucro riciclabile nella raccolta della carta e subito dopo ha lanciato la capsula compostabile in biopolimero con il top in carta filtro compatibile per i sistemi più diffusi.

Le nuove Creme Caffè di Caffè Borbone saranno disponibili per l’acquisto dalla seconda metà di ottobre per tutti i canali di vendita, presso i negozi specializzati, in GDO, sul sito ufficiale di Caffè Borbone.

Dalla seconda metà di ottobre, MokaCiao sarà in vendita nell’originale packaging con scatola contenente una caffettiera MokaCiao e in omaggio 15 cialde della miscela Blu presso i negozi specializzati e sul sito ufficiale di Caffè Borbone.