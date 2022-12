A Sorrento esplode la cannolo-mania grazie ad Antonio Cafiero.

Dalla versione classica, a quella dedicata ai tifosi, dal croccante involucro azzurro Napoli, passando per quelle al pistacchio, al caramello salato, al gusto bacio e delizia al limone. E, ancora, squisiti half&half, metà napoletani, metà palermitani, traboccanti di ricotta e canditi da un lato e struffoli dall’altro.

A Sorrento è esplosa la cannolo-mania, grazie a una gustosa intuizione del pasticciere delle celebrity Antonio Cafiero, che questo Natale ha scelto di dedicare un intero punto vendita alla specialità siciliana per eccellenza, declinandola – dalla versione mignon a quella xl – nei gusti più disparati.

Un’idea, che ha preso forma e sapore a pochi passi dalla storica sede della pasticceria Primavera. In corso Italia 150, per la precisione. È qui che ha aperto la cannoleria “Don Vito”, profumatissimo pop up store gestito dai tre figli di Cafiero, Corinne, Sara e Mario, che sin dall’esordio ha registrato ottimi riscontri tra residenti, turisti e curiosi.

Tra i primi ad assaporare i loro deliziosi cannoli, farciti con ricotta freschissima proveniente dal caseificio Rizzo di Caltanissetta, anche i simpatici Ficarra e Picone, giunti a Sorrento per le Giornate professionali di Cinema.

“L’idea di una pasticceria, al momento, temporanea, dedicata alle specialità siciliane – spiega Antonio Cafiero – è venuta a me e ai miei figli durante una vacanza sulla splendida isola, con la quale si è stabilito subito un feeling particolare. E si è poi materializzata anche grazie ai preziosi suggerimenti del mio amico Nicola Macera, vero cultore della materia”.

Detto fatto. Da qualche giorno, sul corso principale di Sorrento, a ridosso di piazza Tasso, è nata la cannoleria “Don Vito” – pronta a deliziare i palati di golosi di ogni età fino a San Valentino – e dove è possibile trovare, oltre a squisiti cannoli, anche cassate (pure al forno), cassatine, buccellati e panettoni a tema.

Cannoleria “Don Vito”

Corso Italia 150 – Sorrento (Napoli)

Tel. 081 8073252