Acqua Brillante Recoaro lancia nuovo formato da 90cl.

Acqua Brillante, nata con un marchio storico che risale al 1954, emblema di tradizione e sinonimo di intensa freschezza, è preparata ancora oggi a partire da una ricetta segreta che le conferisce il suo gusto caratteristico, leggermente amarognolo e intensamente dissetante. Perfetta da sorseggiare da sola o con una scorza di limone che ne esalta il retrogusto, è da sempre protagonista del consumo al bar che l’ha resa nel tempo un evergreen mai passato di moda. Quest’anno la celebre tonica arriva anche nelle case degli italiani grazie al nuovo formato da 90cl

Il nuovo formato mantiene la sua grafica inconfondibile, essenziale ed elegante, caratterizzata dall’azzurro dello sfondo e dall’intramontabile calice baloon in stile Liberty che racchiude il logo. La stessa scritta di “Acqua Brillante” in corsivo classico mixato ad un più contemporaneo maiuscolo conferisce alla bibita un’aura ricercata ma allo stesso tempo moderna e chic.

Acqua Brillante ha da sempre accompagnato, non solo la storia degli italiani, ma anche momenti epici di convivialità come l’aperitivo, i cocktail più freschi, frizzanti e ricercati. Oggi, tutta l’esperienza di Acqua Brillante Recoaro può essere vissuta a casa come al bar, valorizzando ogni momento di consumo con il suo gusto distintivo.

Per accompagnare il lancio del nuovo formato è stata creata una campagna ad hoc volta a valorizzare gli aspetti caratteristici di questo brand. La campagna digital, partita a settembre sui canali social del brand, celebra il nuovo formato che diventa protagonista di simpatici e divertenti reel in cui si invita a festeggiare insieme i momenti più intimi e indimenticabili a casa con gli amici o semplicemente in famiglia.

Inoltre, a partire dal 29 settembre, tramite la piattaforma di Nestlé Buonalavita.it, verranno rilasciati dei buoni sconto sul nuovo formato da 90cl.