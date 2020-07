Al Sud si va al mare con la App!

Beachxperience, la startup che ha sviluppato la App BX dedicata alla prenotazione dei lidi in Italia https://www.beachxperience.com/it/ ha rilasciato una prima analisi dei dati ricavati dall’utilizzo della App BX nelle ultime settimane. Il dato che colpisce è che gli utenti più affezionati alla prenotazione online dei lidi si trovano in Campania, seguiti a distanza dal Lazio.

La App BX, che permette agli amanti del mare di prenotare il lido prescelto, l’ombrellone o il lettino nella zona preferita del lido e che consente ai gestori balneari di essere pagati in anticipo, di monitorare il flusso delle prenotazioni ed evitare pericolosi assembramenti in ingresso o in spiaggia, ha registrato le prime prenotazioni a giugno e il numero di utenti continua a salire. Ad oggi nel catalogo di Beachxperience ci sono 46 stabilimenti in tutta Italia, ed il numero continua a salire. Il CEO di Beachxperience, Marcello Polito, dichiara che “al momento c’è una lista a doppia cifra di stabilimenti in attesa di essere attivati per rendersi prenotabili con BX”.

Dai dati delle prime 5 settimane di attività di questa estate “post covid” emerge che la Campania è la prima regione per numero di lidi affiliati e per numero di utenti attivi, cioè di persone che usano la APP BX per prenotare. Si tratta di persone di tutte le età, in prevalenza donne, che prenotano spinti da motivazioni diverse: le principali sembrano essere la facilità di utilizzo (si prenota tutto in pochi click e si paga tutto online in modalità sicura) e la volontà di non rimanere delusi arrivando in spiaggia e trovando tutto pieno.

Sempre Polito ha commentato “siamo estremamente contenti di vedere questo alto gradimento della nostra APP sia da parte dei gestori che hanno scelto una via sicura e monitorabile per la gestione dei loro stabilimenti, sia da parte degli utenti che prenotano. Abbiamo ricevuto le più svariate richieste di contatto da gestori di piscine, rappresentanti comunali (per la regolamentazione delle spiagge pubbliche) o addirittura dalla Spagna e stiamo lavorando alacremente per allargare l’offerta. La nostra idea era di offrire uno strumento che, alla luce della regolamentazione post covid, consentisse a gestori ed amanti del mare di trarre il massimo da questa estate”. E conclude con una nota di colore “la sfida alle altre regioni è aperta, per ora sarà contento il Governatore De Luca di vedere che i suoi cittadini sono digitali e attenti alla sicurezza”.

Per maggiori info:

comunicazione@beachxperience.com

Link: https://www.beachxperience.com/it/