Bar Mexico in piazza Dante celebra i 70 anni: caffè offerto a tutti venerdì 3

Venerdì prossimo, 3 novembre 2023, una istituzione nel cuore di Napoli, il Bar Mexico in piazza Dante, festeggerà il suo settantesimo compleanno. L’anniversario segna non soltanto un traguardo significativo per il locale, ma anche una celebrazione della storia e della tradizione della città.

Bar Mexico festeggerà questa speciale ricorrenza venerdì dalle ore 16:00 alle 18:00, offrendo a cittadini e turisti un caffè, con un gesto simbolico che rappresenta l’essenza stessa della generosità e dell’ospitalità partenopee.

Il Bar Mexico ha aperto le sue porte per la prima volta nel 1953, divenendo sin da allora un punto di riferimento per tutti coloro che cercano un’autentica esperienza del caffè napoletano. La qualità del prodotto servito presso lo storico locale ha contribuito a creare un legame duraturo con tutti i clienti. Nel 2020, Bar Mexico ha vinto il premio per la Miglior Tazzina d’Italia.

Cuore pulsante del Bar Mexico è Monica Sgambati, che con talento e dedizione, da 25 anni (1998) ne porta avanti la gestione, instaurando un rapporto speciale con i clienti e contribuendo a mantenere vivo lo spirito più autentico.

“Che fai, passi a piazza Dante e non prendi un caffè al Mexico?. Questa semplice domanda, che ci viene posta ogni giorno da moltissimi clienti, riflette l’importanza che abbiamo assunto nella vita quotidiana dei napoletani”, afferma Monica Sgambati. “Consumare un caffè in questo locale è un rito, una tradizione che ha il sapore della storia e che rappresenta un appuntamento imprescindibile per tutti gli amanti del caffè. L’aroma antico che avvolge il Bar Mexico è un ricordo indelebile, una parte preziosa della cultura napoletana. Siamo felici di invitare tutti i cittadini a partecipare a questa celebrazione speciale e a gustare il caffè come simbolo di amicizia e condivisione”.