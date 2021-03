Benvenuti in Campania, webinar su turismo, focus su Napoli, Procida e Sorrento.

Mercoledì 24 Marzo 2021, ore 16 Wonderful Italy promuove un evento speciale sul Turismo in Campania, con un focus su Napoli, Procida e Sorrento per ripensare il rilancio post-Covid.

Intervengono tra gli altri:

Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania

Margherita Chiaramonte, Aviation Business Development Director Gesac

Vito Campanelli, Sviluppo e Relazioni Istituzionali Wonderful Italy in Campania

Luca D’Ambra, Presidente Federalberghi Ischia e Procida

Secondo le prime stime, la Campania ha subito un calo delle presenze turistiche di oltre il -72% nel 2020 rispetto all’anno precedente e Napoli è stata interessata dal medesimo calo accusato da tutte le principali città d’arte. Con Napoli in sofferenza tutte le altre destinazioni campane tra cui la penisola sorrentina.

Vi sono tuttavia segnali incoraggianti e nasce l’esigenza di puntare su un’offerta di ospitalità diffusa per contribuire al rilancio del turismo nella destinazione.

Benvenuti in Campania, dedicato ai proprietari e gestori di case vacanza e locazioni turistiche, ha un duplice obiettivo:

– condividere dati esclusivi su trend del turismo 2021 e opportunità per la destinazione Campania (previsione flussi, occupazione e tariffe medie…);

– offrire opportunità di confronto su esperienze, strategie e innovazioni praticabilia breve e medio termine con attori istituzionali e operatori dell’ecosistema turistico

Al centro del dibattito, il ruolo che un fenomeno in crescita quale quello degli affitti brevi e delle case vacanza può giocare nel rilancio del turismo post-covid a vantaggio di tutto il settore e una riflessione sulle alleanze operative e istituzionali necessarie per creare un network di ospitalità diffusa sicura, accogliente e legale.

L’evento, si terrà su piattaforma Google Meet e ospiterà brevi interventi programmati e interventi liberi dei partecipanti.

Modulo per partecipare all’evento: http://bit.ly/3kIDV8h ;

Info: progetti.speciali@wonderfulitaly.eu – www.wonderfulitaly.eu