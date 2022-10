Birre artigianali e street food: arriva la I edizione de “La Festa della Birra” all’ex Peroni da giovedì 20 a domenica 23.

Il Centro commerciale “La Birreria” di piazza Madonna dell’Arco rende omaggio alla vocazione dei luoghi in cui è sorto e ospita “La festa della Birra”, una rassegna che mette assieme la tradizione birraia bavarese (e non solo) con il meglio dei birrifici artigianali assieme al buon cibo della tradizione napoletana.



Un boccale di birra italiana, tedesca, belga, inglese o americana, per esempio, per accompagnare un’ottima pizza fritta, oppure un classico cuzzetiello con le polpette al ragù o i panini imbottiti con le delizie tipiche della città di Partenope. E poi, non mancheranno nemmeno gli stand con i dolci.

Nell’area concerti e Street food – allestita nel parcheggio, nei pressi dell’ingresso Tina Pica- i visitatori troveranno i migliori food truck della Campania nella guida Street Food 2022 e un grande spillatore con ben quindici stili di birra diversi. Dalle lager alle IPA più particolari, passando per le weiss e le birre trappiste. Un occhio di riguardo anche ai celiaci con la birra senza glutine. La festa continua anche all’interno della Galleria del centro commerciale con altre postazioni birrarie più piccole.

Sul palco tanti interventi musicali e di cabaret. Ecco il calendario degli eventi:

Giovedì 20 Ottobre, alle ore 17, si parte con il concerto funk e soul degli “Ash & Troubles”;

Venerdì 21 Ottobre, dalle ore 20.30, ci sarà un’ospite molto amata dal pubblico: Federica Grasso, di Made in Sud, che presenterà la serata. In scaletta: il concerto di “Rosaria Mallardo Band” e l’esibizione esilarante del duo Sex and the Sud, direttamente anche loro da Made in Sud.

Sabato 22 Ottobre, dalle ore 21, Federica Grasso ritorna sul palco per presentare “Lady Botte & B.S.S. Bottari Sud Sound”, lo show delle botti, tini e falci usati come percussioni che scandiscono ritmi arcaici con accompagnamento di canti tradizionali. Si continua con il comico partenopeo Peppe Iodice (Made in Sud) e ancora i bottari per concludere. I visitatori troveranno anche la postazione di Radio CRC, grazie alla quale la serata verrà trasmessa in diretta radiofonica.

La rassegna chiude domenica 23 Ottobre. A partire dalle ore 18, serata condotta ancora una volta da Federica Grasso, con la musica di Busker Duo, Luca Sorrento, DJ Pieffe e Rosanna Bennardo.

https://centrolabirreria.it/