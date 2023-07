Campania on the road: da Napoli al Cilento

La Campania è una regione che è in grado di stupire e incantare, non solo per merito delle sue incomparabili bellezze naturali, ma anche per le molteplici peculiarità che la contraddistinguono. Un mare meraviglioso, cucina eccellente e tesori dell’arte di ogni epoca, ne fanno una delle mete preferite dai turisti, non solo durante la stagione estiva.

Il clima particolarmente mite di questo territorio, infatti, consente di pianificare una vacanza in ogni periodo dell’anno, persino in inverno. Anche se la stagione calda, comunque, resta quella migliore, per poter visitare questa regione suggestiva, specialmente quando c’è in programma un intenso viaggio on the road alla scoperta di alcune delle località più rappresentative del territorio.

L’automobile, infatti, è senza dubbio il mezzo di trasporto ideale per spostarsi, specialmente all’interno della splendida Napoli, Capoluogo della regione e prima tappa del viaggio. In questo modo si avrà la possibilità di vivere davvero la città e assaporare ogni momento.

Tuttavia, per godersi la propria vacanza, davvero, senza pensieri, la scelta più pratica è quella di lasciare a casa la propria auto e optare per il noleggio, rivolgendosi ad un'agenzia di renting dalla comprovata esperienza.

Per chi sceglie di raggiungere il capoluogo campano comodamente in treno, poi, ritirando l'auto direttamente alla stazione, una volta arrivati, sarà possibile ottimizzare i tempi in modo da non perdere neanche un minuto di questo straordinario viaggio.

E ammirare la bellezza dell’incantevole Partenope attraversandola in auto, è un’esperienza che consigliamo assolutamente di fare. Ogni angolo di Napoli è pura poesia, con il mare che vi accoglierà e vi avvolgerà nel suo voluttuoso abbraccio, con i suoni e i colori di una città che nei secoli ha mantenuto inalterata la sua vitalità. Da provare, assolutamente!

Dopo aver assaporato la vita partenopea, però, arriva il momento di ripartire, verso la prossima tappa del viaggio: il Cilento. Questo tipo di itinerario sarà perfetto per offrire davvero una panoramica completa di quelle che sono le diverse anime di questa regione. Il Cilento è un territorio che ha scoperto da poco la sua vocazione turistica, e che per alcuni versi è rimasto ancora autentico e selvaggio, continuando a mantenere quel fascino rustico che vale la pena di scoprire.

Fermatevi lungo la strada, visitate anche luoghi che non conoscete, assaporate ogni momento, lasciate che l’auto vi conduca attraverso i sentieri dell’anima Campana: sarà un itinerario on the road che resterà nei ricordi, per sempre.