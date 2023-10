Chef delle emergenze “Noi, sempre pronti con mezzi e uomini”

Al fianco di chi soffre con l’offerta di piatti idonei ad un’utenza diversificata, l’allestimento di mense da campo, la preparazione e distribuzione di pasti nel rispetto delle norme igienico sanitarie. E’ la mission della Federazione italiana cuochi – Dipartimento Solidarietà Emergenze della Campania presente anche quest’anno alla V edizione di Eruzioni del Gusto, evento culturale ed espositivo sull’enogastronomia e le eccellenze delle terre vulcaniche d’Italia aperto al pubblico, promosso dall’associazione culturale ORONERO – Dalle scritture del fuoco in programma fino al 30 ottobre 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra Portici e Napoli.

Con Fic-Dsa stanno lavorando a Eruzioni del Gusto gli chef dell’Unione Regionale Cuochi della Campania, Associazione Provinciale Cuochi Napoli e colleghi provenienti da molte regioni italiane: insieme preparano piatti nella ‘Cucina Italia’, struttura ristorativa tecnologica per le emergenze in grado di essere trasportata e utilizzata su tutto il territorio nazionale per situazioni di emergenza realizzata in collaborazione col Dipartimento di Protezione Civile.

“Siamo abituati ad essere pronti con mezzi e risorse umane in momenti di necessità” ha detto il presidente della Fic Rocco Pozzulo “Durante gli eventi, come Federazione siamo al fianco di fiere nazionali: è nel nostro dna dare una mano quando si parla di produzioni tipiche, per valorizzarle. Anche perché, per quel che riguarda l’Italia, in questo momento, notiamo che il turista viene qui per mangiare prevalentemente prodotti e piatti tipici. Per la Fic, in primis ci sono le produzioni locali e la cucina regionale che forma l’ossatura di quella nazionale”. Nella quattro giorni, molto apprezzati dal pubblico gli show cooking, la lavorazione delle materie prime e dei prodotti che finiscono nei piatti sulle nostre tavole.

“L’impegno professionale e umano degli chef Fic-Dse è ripagato dall’apprezzamento dei visitatori che si recano qui non solo per degustare, ma anche per conoscere le attività di tanti uomini e donne impegnati in prima fila nelle emergenze. Eruzioni del Gusto è anche questo: far conoscere l’importanza dell’impegno sociale e civile al fianco di chi ha necessità” ha detto Carmine Maione presidente di Oronero.

Di viaggio con sicurezza e tecnologie alimentari si è discusso nel panel organizzato dall’Ordine dei tecnologi alimentari con la partecipazione della presidente nazionale Laura Mongiello, del presidente dell’Ordine di Campania e Lazio Salvatore Velotto, Raffaele Infante di Fresystem, Sergio Castellano dirigente di Chef Express e Cinzia Rosa Borrelli vicepresidente di Otacl. In collegamento video il Sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo.

Di suoli e vitigni si è parlato in un incontro con agronomi, docenti universitari e Unione Giuristi del Vino “Occorre investire nella conoscenza dei suoli. Conosciamo ancora poco i suoli campani ed è difficile supportare il settore vitivinicolo” ha detto Fabio Terribile ordinario di Pedologia Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II “E per dare benzina a questo nostro settore occorre un investimento maggiore da parte delle istituzioni e di chi lavora in questo settore. Investire sulla conoscenza dei suoli è importante anche per aiutare le denominazioni di origine a vendere meglio il loro prodotto”.

Una curiosità: il Comune di Montoro, rappresentato dal sindaco Girolamo Giaquinto e da una delegazione della comunità, ha scelto Eruzioni del Gusto per presentare il premio I due Principati che si svolgerà il 24 novembre nel centro avellinese.

Eruzioni del Gusto è Borsa Internazionale dell’Enoturismo e si svolge con la collaborazione strategica di Gesac la società che gestisce l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino e Salerno ed è patrocinato dalla Regione Campania e dai Ministeri del Turismo, della Cultura e dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Per la terza volta consecutiva presente Toscana Promozione Turistica con ‘Vetrina Toscana’, la Sicilia con i vini dell’Etna e numerose cantine prestigiose da ogni regione d’Italia.

Tra i partecipanti anche un’area dedicata a Fondazione FS e a Treni Turistici Italiani, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

A patrocinare Eruzioni del Gusto oltre i Ministeri e la Regione Campania numerose Istituzioni: Città Metropolitana, Comune di Napoli, Enit, Fondazione Fs, Comuni di Portici, Pompei, Ercolano, Parco Nazionale del Vesuvio, Città del Vino, Fondazione Ente Ville Vesuviane.

Università ed istituti di ricerca scientifica: Ingv, Agritech, Crea, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria, Centro Musa, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Izsm, Fondazione Dohrn, Szn Anton Dohrn, Enea, Fai delegazione di Napoli – Gruppo Vesuvio.

Associazioni e ordini professionali: Federazione Italiana Cuochi, Dipartimento Solidarietà ed Emergenze – Fic, Unione Regionale Cuochi della Campania, Associazione Provinciale Cuochi di Napoli, Ais Campania, Odg Campania, Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, Ugivi, Certiquality, Bureau Veritas, le Donne del Vino, Conf. Italiani nel Mondo, Federalberghi Campania, Mavv, Ospitalia.