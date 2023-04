Civitatis, il sito che arricchisce il tuo viaggio.

Le vacanze cominciano a piacere fin dal primo momento in cui si inizia a sognarle. E anche dal momento in cui si inizia a pianificarle, anche se l’organizzazione di un viaggio può essere un po’ problematica, soprattutto quando si tratta di destinazioni lontane o esotiche in cui la lingua, la valuta, le differenze culturali o il clima sono a dir poco sconvolgenti.

Per questo motivo, è di vitale importanza trovare una mano lungo il percorso che aiuti a organizzare il viaggio e ad arricchirlo con le migliori esperienze.

Il tutto, con la garanzia di prenotare in modo sicuro, in modo che ogni ansia scompaia.

Con questa motivazione è nata Civitatis, un’azienda che da oltre un decennio è leader nel mercato della prenotazione di visite guidate, escursioni e tour gratuiti in tutto il mondo.

L’azienda è nata dalla passione per i viaggi di Alberto Gutiérrez, CEO e Fondatore di Civitatis.

Tutto è iniziato con il giovane spagnolo che scriveva le proprie guide turistiche e le pubblicava su Internet, finché una guida turistica di Praga ha voluto pubblicizzare i suoi tour nella guida della città.

In risposta a questa richiesta, Alberto ha sviluppato il sistema e ha iniziato a vendere i tour

online.

La compagnia è cresciuta in modo esponenziale grazie alla visione e all’impegno del suo creatore, che ha compreso le esigenze dei viaggiatori in un modo che nessuno aveva mai fatto prima.

E così, con molti sforzi e dedizione, il piccolo progetto di quel giovane imprenditore ha finito per diventare la piattaforma numero uno per la distribuzione online di attività in italiano nelle principali destinazioni turistiche dei cinque continenti, con oltre 3.500 destinazioni e più di 80.000 attività in tutto il mondo.

Non invano, nel 2023, più di 800.000 clienti arricchiscono il loro viaggio con Civitatis ogni mese.

I valori più importanti di Civitatis sono la facilità di prenotazione e, soprattutto, la lingua.

L’ampia gamma di servizi offerti in italiano in qualsiasi parte del mondo rende facile quello che prima era un vero e proprio grattacapo.

Inoltre, il suo catalogo non si limita alle classiche visite turistiche, ma offre un’ampia gamma di possibilità che arricchiscono qualsiasi viaggio in modo diverso da quanto conosciuto finora, permettendo ai viaggiatori di prenotare qualsiasi cosa, da un safari in Tanzania, a un matrimonio vestito da Elvis a Las Vegas, o una festa di Halloween nel castello di Dracula in Romania, il tutto con un solo clic attraverso il suo sito web o l’app.

“Ci è costato molto costruire tutto questo, ed è un lusso essere arrivati a questo punto: siamo gli unici ad avere guide in italiano in luoghi come Xian, Hiroshima o Phuket.

New York, Londra, Parigi, Madrid, Marrakech e Bruxelles sono alcune delle destinazioni più popolari per i clienti in cerca di programmi più tradizionali. Non importa se siete alla ricerca di un piano tranquillo o di una grande avventura.

Civitatis cura la sua offerta per adattarsi a qualsiasi tipo di viaggiatore.

Civitatis dispone inoltre delle guide di viaggio in lingua italiana più lette al mondo, come

scoprirenewyork.com, scopriegitto.com o scopriislanda.com, tutte totalmente gratuite con l’intento di risolvere ogni dubbio sull’’infinità di domande che sorgono quando si organizza un viaggio.

Tutto ciò aiuta a capire il successo di Civitatis, un’azienda nata dal sogno di un giovane e diventata un modello di successo senza precedenti per rendere la tua vita, caro viaggiatore, un’esperienza.