Crema Pan di Stelle e Armando Testa portano in tv un sogno ancora più buono.

“Può un sogno diventare ancora più buono?”. Dopo il lancio della nuova campagna “Sogna, è buonissimo”, Pan di Stelle torna sugli schermi con uno spot a 15” dedicato alla nuova ricetta di Crema, oggi ancora più spalmabile.

Ideato dal team strategico e creativo Armando Testa, in collaborazione con il marketing team Pan di Stelle, il film si apre sul cielo di Venezia, la città dei sogni per eccellenza.

La grande stella-luna, icona della nuova campagna, splende magica sul Canal Grande, e sulle note di City of stars, colonna sonora dell’intera campagna, una scia luminosa di polvere di stelle ci conduce al sogno migliore con cui potersi risvegliare: Crema Pan di Stelle.

Già uno dei prodotti di maggior successo della gamma – e unica crema con il tocco magico della granella di biscotto – oggi Crema Pan di Stelle grazie ad un’innovazione di prodotto che ha valorizzato la spalmabilità è più irresistibile che mai. Lo testimoniano una golosissima spalmata su una fetta di pane e la ragazzina protagonista che, accorsa a colazione, non resiste e tuffa il suo ditino nella fetta del papà, a rubare al volo un ricciolo di crema. Chi non l’ha sognata, una colazione così?

On air in TV da domenica 11 settembre il nuovo film per Crema Pan di Stelle conferma la regia di Matteo Sironi, la produzione BRW Filmland e gli effetti speciali di Edi. Alla pianificazione TV si aggiungerà un’amplificazione sui canali social e sul digital con preroll dedicati.

“Se hai un sogno, tienilo stretto” è il messaggio del Manifesto Pan di Stelle: scommettiamo che varrà anche per il vasetto della nuova straordinaria Crema?

Agenzia: Armando Testa

Direzione Creativa: Monica Pirocca e Michela Sartorio

Team creativo: Giorgia Giuliano

Head of Strategy: Guglielmo Pezzino

Direttore Clienti: Benedetta Buzzoni

Casa di Produzione: BRW Filmland

Regia: Matteo Sironi

DOP: Paolo Caimi

Regia food: Ronald Koetzier

Post e effetti speciali: Edi

Musica: City of Stars, La La Land – arrangiamento di OperaMusic